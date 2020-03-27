Минстрой России разработал план поддержки строительства и ЖКХ

Минстрой России совместно с регионами разработал план мероприятий по поддержке строительной отрасли и сферы ЖКХ в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр строительства и жилищно-коммунального комплекса страны Владимир Якушев.

Антикризисный пакет обсудили сегодня на Всероссийском селекторном совещании. Напомним, по поручению заместителя председателя правительства Российской Федерации Марата Хуснулллина министерство ведет мониторинг финансового положения застройщиков и подрядных организаций.

«Я поручил Минстрою вести еженедельный мониторинг застройщиков, об этом сегодня попросил и руководителей всех регионов. Сегодня необходимо проанализировать состояние всей отрасли в каждом регионе и не допустить появление новых проблемных точек», - подчеркнул Марат Хуснуллин.

Антикризисная программа, разработанная министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации совместно с регионами, включает в себя следующий набор мероприятий: субсидирование процентных ставок и ипотеки; кредитные и налоговые каникулы для застройщиков, внесение поправок в 44-ФЗ и 37-ФЗ и другие меры.

Отдельно в программе выделен блок, посвященный поддержке жилищно-коммунального хозяйства, отрасль также попала в зону риска.

«Ведомство предлагает предусмотреть возможность оказания регионам финансовой поддержки на подготовку объектов ЖКХ к отопительному сезону, компенсировать организациям выпадающие доходы в случае задолженности за коммунальные услуги и поддержать граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации», - акцентировал глава Минстроя.

Документ направлен в министерство экономического развития Российской Федерации и после обсуждения Правительством РФ будет включен во второй пакет антикризисных мер.