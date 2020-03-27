25 марта 2020 года Президент РФ В.В. Путин выступил с видеообращением к нации. Текст указа опубликован на портале Президента РФ. Ключевым заявлением в выступлении Президента, оказалось решение об установлении неделю с 30 марта по 3 апреля 2020 г. нерабочей, с сохранением за работниками заработной платы.Такое решение вызвало много вопросов и среди представителей кабельного сообщества. Некоторые компании заявили о том, что не могут себе позволить остановить свою работу. Журналисты портала RusCable.Ru связались с представителями кабельных компаний, чтобы выяснить, как на следующей неделе планируют работать представители кабельного бизнеса.

На прямой трансляции портала RusCable.Ru директор по развитию компании “КабельСтар” Федор Воронин сообщил, что компания продолжает работать в штатном режиме и сейчас находится в режиме “повышенной нагрузки”. Большое количество заказчиков старается закрыть логистические вопросы в кратчайшие сроки, чтобы иметь возможность завершить свои проекты. Воронин отметил значительный рост числа заказов и обращений в компанию, несмотря на эпидемию COVID-2019. В “КабельСтар” стали обращаться, так как сейчас одним из ключевых факторов выбора являются его “стабильность” и “уровень доверия”. На данный момент офис компании работает полностью в штатном режиме, но компания готова и перейти на “удаленку”. Однако останавливаться и отдыхать всю следующую неделю компания не планирует. Отгрузка и доставка осуществляются в штатном и оперативном режиме.

Завод “Подольсккабель” также не планирует останавливаться. В компании работает более 600 человек. И производство, и офисный персонал продолжают работу с соблюдением повышенных норм гигиены и безопасности. Ситуация при этом нестабильная и меняется буквально каждый час. Поэтому "принудительную" остановку кабельных заводов и массовый "жесткий карантин" никто не исключает.

Среди опрошенных компаний на следующей неделе продолжат работу заводы: "Агрокабель", "Угличкабель", "Москабель", "Орловский кабельный завод", заводы "Холдинга Кабельный Альянс" и еще более 15 предприятий. Конечно работа будет проводиться с учетом ограничений и рекомендаций. Всех сотрудников, которых возможно было перевести на удаленную работу, переводят. Об этом на трансляции сообщили и работники завода “ПластКрафт”. Сотрудников из “группы повышенного риска” старшего и пожилого возраста отправляют в отпуска и на удаленную работу в первую очередь.

О своем решении остановить производство и "уйти на карантин" сообщили "Калужский кабельный завод", АО «Экспокабель» и "МЕТАКЛЭЙ".

Руководитель направления материалов по кабельной промышленности компании "МЕТАКЛЭЙ" Дарья Тимоффева так прокомментировала ситуацию:

"В эпоху рыночной экономики сложно, но можно контролировать мезо среду, а вот макроэкономические последствия – это неконтролируемые факторы, под которые можно только подстроиться.В какой то степени сейчас эта ситуация выгодна нам, как отечественному производителю, т.к импортные продукты стали дорогими и не доступными, ввиду закрытия границ. Однако при этом мы являемся поставщиком полуфабриката, поэтому в целом зависим от заказов наших конечных потребителей.Касаемо кабельного направления: помимо рынка РФ мы работаем с ЕвРАЗЭС и отгружаем продукцию на экспорт. Стратегия расширения ассортиментной линейки, улучшение качества и стоимости продукта, а так же развитие иностранных рынков показывает результат в нашей работе. Все что мы можем делать сейчас – это не останавливаться и ориентироваться на потребность клиентов, а так же упрочнять партнерские отношения. Этот кризис закончиться благополучно для тех, кто готов его преодолеть, адаптируясь.

Генеральный директор ООО "ВО "РЕСТЭК" (организатор выставки "Энергетика и Электротехника" ) Д.А. Никитин, дал официальный комментарий на запрос RusCable.Ru:

Выставочная индустрия одной из первых почувствовала на себе последствия пандемии. Отмена и перенос различных мероприятий, в том числе самых крупных, начались практически сразу. Безусловно, мы активно поддерживаем меры, принимаемые Правительством РФ, властями города, профильными организациями и нашими коллегами по индустрии для борьбы с распространением коронавируса и для защиты участников, партнеров и сотрудников. Как компания-организатор мероприятий мы ищем новые пути для поддержки своего бизнеса и выставочной индустрии в целом. Мы постоянно на связи с коллегами по РСВЯ и отраслевыми организациями и держим руку на пульсе. Наши сотрудники переведены на удаленный доступ, и в целом безопасность и здоровье участников и сотрудников – главный приоритет компании.

Торговые компании так же продолжают работать и не планируют останавливаться. Например, руководитель ТД “КабельСтройСервис” Юрий Тиняков сообщил, что склад продолжит работу в ограниченном режиме, а офисный персонал переводится на удаленную работу. Однако, останавливать работу не планируется. Спрос на продукцию есть. Компания активно отгружает кабель и входит в высокий сезон.

Продолжают штатную работу и производители и поставщики обоорудования. Руководитель и основатель проекта ChinaCable.Ru Антон Герасимов сообщил, что они продолжают свою работу без ограничений. Компания Hanging Machinery и ее российский представитель SGS-Export так же будут работать, обслуживать клиентов и не планируют останавливаться. На портале вышло большое интервью, о том, как восстанавливается производство кабельного оборудования в китае после снятия ограничений из-за коронавируса.

На фото: сборка оборудования на заводе Handing. Весь персонал работает в масках.

Представители крупных торговых сетей и электротехнический компаний так же не планируют “отдыхать” и останавливаться. ЭТМ уже официально объявил о том, что продолжит работать на своей странице в социальных сетях. Соответственно и полный пул компаний поставщиков, складская логистика, перевозки, сервисные службы, отделы продаж продолжат свою работу. Да с ограничениями. Да, соблюдая противоэпидемиологические мероприятия, но продолжают работать. Электротехническая и кабельная отрасли не могут позволить себе остановиться. Насколько ясно из комментариев в официальных сообществах ЭТМ, работать будут именно "склады" и "офисы". Розничная сеть ЭТМ останавливает обслуживание и отгрузки. Однако дистанционное обслуживание не парализует работу компании вцелом.

Показательным является опрос, проведенный Ассоциацией “Электрокабель” в своем telegram-канале, который показал, что 57% компаний продолжат свою работу, оставив сотрудников непрерывного производства, отправив остальных сотрудников, 27% - всех переводят на удаленную работу, 14% компаний пока не приняли окончательное решение и только 8% действительно уходят “на карантин” и не планируют на следующей неделе работать. На момент написания материала в опросе приняли участие более 65 компаний.

Результаты опроса Ассоциации “Электрокабель” совпадают с информацией полученной от руководителей компаний. Кабельный бизнес не может позволить себе даже недельную остановку и должны работать, чтобы сохранять свои позиции на рынке и иметь возможность выживания.

Насколько “карантин” отразится на результатах отрасли в 2020 году еще предстоит узнать, но результаты еще одного опроса Ассоциации “Электрокабель” неутешительные. 46% представителей кабельного бизнеса считает, что объем продаж кабеля сократится до 20%, а это серьезная угроза для высококонкурентного кабельного рынка.

Ассоциация "Электрокабель" оказывает содействие развитию кабельной промышленности и аккумулирует информацию, выступая "силой объединения" для отрасли. Представители Ассоциации направили письмо Министру экономического развития России Максиму Решетникову о включение предприятий кабельной отрасли в перечень системообразующих организаций Российской экономики. Напомним, что неделю назад список был расширен втрое - до 646 компаний, но представители кабельной отрасли туда не вошли. Максим Третьяков, вице-президент АЭК жестко прокомментировал сложившуюся ситуацию.