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За рубежом

PVComplete представила новое ПО для высокоточного проектирования солнечных электростанций

PVComplete представила новое ПО для высокоточного проектирования солнечных электростанций

27 марта 2020, 11:45
Рубрика: За рубежом
Метки: СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА, СЭС, ВИЭ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Разработчик программного обеспечения для задач солнечной энергетики PVComplete объявил о выпуске программы PVCAD Mega, обеспечивающей высокоточное проектирование солнечных электростанций менее чем за пять минут. Об этом сообщило издание Solar Power World.

"Программное обеспечение PVCAD Mega пользуется широкой поддержкой инженеров, поскольку обеспечивает высокую эффективность при работе над созданий точных чертежей в процессе проектирования солнечных установок. С помощью нового решения можно работать как над солнечными проектами для жилых и коммерческих зданий, так и стационарными установками на открытой местности в условиях рельефа разной сложности", - отметила генеральный директор PVComplete Клаудиа Эйзагирре.

Среди ключевых функций PVCAD Mega выделяют возможность полного и частичного изменения конфигурации отдельных блоков солнечных электростанций с учетом угла наклона, усовершенствованный топографический анализ и возможность сравнивать макеты между собой для выбора наиболее оптимального проекта.

Платформу уже успешно внедрили несколько компаний в сфере солнечной энергетики, включая Lightsource BP, объединяющую British Petroleum и Lightsource Renewable Energy.

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Компания: ТАСС

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