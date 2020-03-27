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27 марта 2020, 15:38
Рубрика: Законотворчество
Метки: ПУТИН, МИНТРУД, COVID-19
1. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» (далее – Указ) с 30 марта по 3 апреля 2020 года установлены нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.
Таким образом, наличие в календарном месяце (март, апрель 2020 года) нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы работникам.
В этих целях работникам, оплачиваемым сдельно, за указанные нерабочие дни выплачивается соответствующее вознаграждение, определяемое локальным нормативным актом работодателя. Суммы расходов на эти цели относятся к расходам на оплату труда в полном размере.
2. Если работник находится в отпуске, то нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля 2020 года в число дней отпуска не включаются и отпуск на эти дни не продлевается.
3. Нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, поэтому оплата производится в обычном, а не повышенном размере.
4. Введение нерабочих дней в соответствии с Указом не распространяется на работников организаций, упомянутых в пункте 2 Указа, в частности:
5. Вопросы, связанные с прекращением работы работников, работающих вахтовым методом, на которых распространяется действие Указа, решаются по соглашению сторон трудовых отношений.
6. Работники органов (организаций), перечисленных в пункте 2 - 5 Указа, которые продолжают осуществлять трудовую (служебную) деятельность, должны руководствоваться соответствующими методическими рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции, изданными Минздравом России и Роспотребнадзором. Кроме того, вышеуказанные работники по соглашению с работодателем могут работать удаленно (дистанционно), если служебные обязанности и организационно-технические условия работы это позволяют.
7. Руководители федеральных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также руководители организаций, осуществляющих производство и выпуск СМИ, самостоятельно определяют численность служащих и работников, которые будут обеспечивать функционирование этих органов (организаций), включая возможность работы дистанционно, а также численность служащих и работников, для которых вводятся нерабочие дни. Указанные решения оформляются приказом (распоряжением) соответствующего органа, локальным нормативным актом организации.
8. Руководители организаций, на которые распространяется режим нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля 2020 года, обязаны обеспечить на вверенных им объектах соблюдение требований законодательства в области антитеррористической защищенности, промышленной, транспортной безопасности, а также иных обязательных требований, норм и правил.
Рекомендации работодателям в отношении применения (распространения) на работников режима нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля 2020 года, одобренные по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации 26.03.2020.
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