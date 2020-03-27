Компания «Россети Северный Кавказ» в зоне деятельности филиала «Ставропольэнерго» приступила к реконструкции воздушной линии электропередачи в селе Константиновское Петровского района Ставрополья.



Энергетики начали подготовительные работы по установке 50 новых железобетонных опор и самонесущего изолированного провода, который обладает высокой надежностью и безопасностью, а в процессе эксплуатации требует только профилактических осмотров. Общая протяженность реконструированного участка составит почти 1 700 метров.



На реконструкцию энергообъекта компания направит более 4,5 млн рублей.



Трансформаторная подстанция 110/10 кВ «Константиновская», расположенная в селе, введена в эксплуатацию в 1974 году. Воздушная линия электропередачи эксплуатируется более 45 лет и имеет высокую степень физического износа, что отрицательно сказывается на качестве, надежности и безопасности электроснабжения потребителей.



По словам начальника Петровских районных электрических сетей филиала «Ставропольэнерго» Евгения Чиркова, технические мероприятия по реконструкции действующей линии электропередачи обеспечат бесперебойную подачу электроэнергии жителям села, значительно снизят вероятность возникновения технологических нарушений, а также уменьшат затраты на эксплуатацию и ремонт электрических сетей.