В поселке Сындасско Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края заработала точка бесплатного интернет-доступа, которую компания «Ростелеком» организовала в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства» (УЦН).

Населенный пункт, в котором проживает почти 500 человек, расположен на берегу Хатангского залива в 240 км от села Хатанга. Большая часть жителей поселка Сындасско ведет кочевой образ жизни, четверть населения занимается оленеводством. Теперь и в этом, одном из самых северных населенных пунктов мира, можно бесплатно пользоваться интернетом на скорости не менее 10 Мбит/с.

Евгений Петров, директор Красноярского филиала ПАО «Ростелеком»: «Для удаленной от проводной телекоммуникационной инфраструктуры материка территории мы организовали точку общественного Wi-Fi, используя спутниковые технологии. Географическая труднодоступность населенного пункта и его климатические особенности сегодня не являются препятствием для реализации общих принципов цифровой экономики государства. И если куда-то мы пока не можем проложить оптику, в ход идут не менее эффективные беспроводные ресурсы».

С момента старта программы «Устранение цифрового неравенства» в 2015 году «Ростелеком» подключил к интернету 238 населенных пунктов на территории Красноярского края и Республики Хакасия. Для этого оператор построил более 3,5 тысяч километров линий связи. В планах на 2020 год — организация бесплатного интернет-доступа еще для 40 муниципальных образований региона.

Узнать информацию о том, где находятся точки коллективного доступа, можно на сайте компании «Ростелеком» разделе «Универсальная услуга связи»