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Модернизация

Удмуртэнерго готово к присоединению крупного деревообрабатывающего предприятия в Увинском районе республики

«Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго» закончило работы по строительству воздушной линии электропередачи для техприсоединения крупного деревообрабатывающего предприятия в Увинском районе Удмуртской Республики.

Реализуемый в Увинском районе проект по глубокой очистке древесины был включен в реестр приоритетных инвестиционных проектов Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Цеха по лущению и сушке шпона, шлифовке и ламинированию фанеры построят близ деревни Узей Тукля. Мощность вновь присоединенного объекта составила 3,4 МВт.

На сегодняшний день «Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго» завершили подготовительные работы к технологическому присоединению предприятия. От подстанции 220 кВ «Садовая» энергетики построили кабельную и воздушную линии электропередачи общей протяженностью 11,5 километров. При строительстве был применен современный кабель пониженной пожароопасности и горючести. Воздушное исполнение линии реализовано самонесущим изолированным проводом, обеспечивающим надежность и качество электроснабжения.

— Мы рады поддержать появление в регионе такого крупного инвестиционного проекта, который даст республике дополнительно 250 рабочих мест, - говорит заместитель директора по инвестиционной деятельности «Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго» Иван Лушников. – Хочу отметить, что мы завершили лишь первую часть работ по техприсоединению. В 2021 году нам предстоит построить современную трансформаторную подстанцию 35 кВ и полностью обеспечить развитие нового деревообрабатывающего предприятия производственной мощностью, которая в итоге составит 7 МВт.

Технологическое присоединение является одной из основных услуг филиала, которая осуществляется в рамках заключенных с клиентами договоров. Удмуртэнерго реализует комплексную программу мероприятий, направленную на сокращение сроков и упрощение процедуры технологического присоединения к электрическим сетям. Действует доступный Интернет-ресурс электросетевых услуг ПАО «Россети» портал-тп.рф, с помощью которого клиенты могут производить расчет необходимой мощности подключаемых устройств, найти точку подключения, рассчитать стоимость услуг, подать показания приборов учета и много другое.

Более подробно с правилами технологического присоединения к сетям Удмуртэнерго можно ознакомиться на корпоративном сайте http://www.mrsk-cp.ru. Получить консультацию также можно, позвонив на круглосуточную прямую линию энергетиков 8-800-50-50-115 (звонок бесплатный).

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