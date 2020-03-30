Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и губернатор Калининградской области Антон Алиханов провели рабочую встречу в Москве. В ходе встречи обсуждалось решение ряда вопросов промышленного развития региона.

Денис Мантуров подчеркнул, что инвестиционная привлекательность Калининградской области заметно возросла.

Сегодня в регионе активно реализуются инвестиционные проекты

– отметил Министр.

Следует отметить, что несмотря на непростую макроэкономическую ситуацию, индекс обрабатывающего производства Калининградской области показывает стабильный рост на протяжении последних лет и в 2019 г. составил около 2 % по отношению к 2018 г., кроме того, объем отгруженной продукции по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производство» за 2019 г. показал рост более чем на 5% (5,3 %). Также в рамках реализации в том числе ряда промышленных проектов наблюдается увеличение социальных показателей: уровень безработицы в субъекте ниже среднероссийского и за 3-ех летний период снизился почти на 25% (с 31,5 тыс. до 23,8 тыс. чел), за последний год снижение составило около 5% (за 2019 г. в отношении 2018 г.). Основной отраслевой промышленностью Калининградской области является производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. Значительная доля производства приходится на пищевую промышленность. Также стоит отметить, что в 2019 году, по предварительным данным, предприятиям Калининградской области были выделены субсидии на общую сумму более 22 миллиардов рублей.

В ходе встречи стороны затронули вопрос о мерах государственной поддержки автомобилестроения в Калининградской области. Эта отрасль формирует почти половину обрабатывающей промышленности региона и представлена в основном промышленными площадками группы компаний «АВТОТОР». Антон Алиханов отметил, что негативное влияние на это системообразующее для калининградской экономики предприятие может оказать решение о дифференциации «промышленных субсидий» в зависимости от уровня локализации производства.

Предлагаю рассмотреть создание экспортно-ориентированных производств с применением механизма экспортно-импортного баланса, чтобы снизить возможные негативные последствия от дифференциации «промышленных субсидий» в зависимости от уровня локализации производства «АВТОТОР

- заявил он.

Также в ходе встречи были затронуты вопросы о развитии индустриальных парков в Калининградской области и строительной отрасли в части поставок цемента в регион. По результатам исследования Минэкономразвития России в Российской Федерации к 2024 году ожидается рост потребления цемента, который составит 66% по отношению к 2018 году. Стороны обсудили проработку вопросов о либерализации положений актов в сфере технического регулирования в части упрощения импорта цемента и установления в отношении него «зеленого коридора» применительно к Калининградской области.

В завершении глава региона подчеркнул важность совместной работы с Минпромторгом России.

Взаимодействие федерального Минпромторга с нашим регионом всегда было рабочим, нацеленным на результат, и я благодарю команду Дениса Валентиновича за понимание особенностей нашей эксклавной экономики и поддержку, которая особенно важна сейчас, когда бизнес сталкивается с непредвиденными ограничениями из-за коронавируса

– отметил он.