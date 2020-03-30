Специалисты филиала «Россети Центр» - «Курскэнерго» осуществили технологическое присоединение строительной площадки маслоэкстракционного завода ООО «Курскагротерминал» в Касторенском районе Курской области.

Для этого энергетики построили линию электропередачи 10 кВ и смонтировали новую трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА. Заявителю обеспечена выдача 500 киловатт мощности в рамках дополнительной пакетной услуги по технологическому присоединению, которая подразумевает полный комплекс услуг - от приема заявки в онлайн-режиме, до выполнения обязательств по полному подключению объекта или помещения к электрическим сетям силами сотрудников «Россети Центр».

Новый завод будет производить 1 млн тонн соевого и подсолнечного масла, соевого шрота и жмыха в год. Это один из крупнейших инвестиционных проектов, который будет реализован в регионе до 2021 года. Ввод агропромышленного предприятия в работу позволит создать в области более 400 дополнительных рабочих мест.

Выполняя обязательства по технологическому присоединению объектов агропромышленного комплекса, компания «Россети Центр» вносит весомый вклад в обеспечение социально-экономического развития 11 регионов Центрального федерального округа.