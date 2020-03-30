Путинские каникулы с RusCable Insider Digest и RusCable Review

Перенос Cabex и RusCableCLUB
30 марта 2020, 14:30
Рубрика: Новости портала
Метки: RusCable Review, RusCable Insider, НОВОСТИ, RusCable.Ru
Отрасль: Кабельная промышленность
RusCable Insider Digest №166
RusCable Insider Digest №166
RusCable Insider Digest №166
Наступившая неделя обязательно в будущем войдет в школьные учебники по истории под названием “Путинские каникулы”. В великие времена живём! Выходить из дома запрещено, к людям приближаться нельзя. Однако, кабельная промышленность не может себе позволить остановиться даже в такие тяжёлые времена, хоть её и не включили в список системообразующих предприятий. Как же так вышло, читайте в свежем выпуске RusCable Insider Digest №166. Пожалуй, этот номер получился на редкость переполненным новостями из правительственных кабинетов. Мы постарались собрать всё самое важное за неделю и при этом не запугать вас заголовками. Всё хорошо, жизнь продолжается, работа кипит, а кризис мы переживем!
RusCable Insider Digest остается вашим надежным маяком в туманном мире неопределенностей. Без остановки на принудительный "отдых", команда дайджеста продолжает работу. В этот раз мы вновь собрали для наших читателей самые важные новости из электротехнической отрасли, энергетики и кабельной промышленности. К сожалению, ввиду глобальной пандемии COVID-2019, большинство материалов сконцентрированы вокруг насущной тематики. В новом выпуске мы рассказываем о самых главных событиях, выступлениях и указах, как будет работать рынок в ближайшей перспективе, какое будущее ждет бизнес-сообщество и какими мерами мировой социум намерен бороться с распространением.
Читайте в специальных рубриках: рекомендации работникам и работодателям в связи с объявлением “нерабочей недели” (максимально развернуто и подробно); о выдаче бесплатных сертификатов о форс-мажорных обстоятельствах и об изменении правил госзакупок в 2020 году; десятки новостей кабельного бизнеса и Special-обзор "Куда катится рынок катанки" на 9 странице номера; эксклюзивная статья от ЭНЕРГОСМИ.РУ "Новые ядерные проекты: где и когда они будут построены?" на 16 странице, а также многое другое.
Читайте, узнавайте новое не выходя из дома - будьте здоровы и берегите себя!
Рубрика "Обязательно к прочтению"
Рубрика "Кабельный бизнес"
Рубрика "Полимеры"
Рубрика "Электросетевой комплекс России"
Рубрика "Инвестпроекты"
А если хотите чего пободрее, то скорее нажимайте на play свежего выпуска RusCable Review. Ведущая шоу Елизавета Коробкова как всегда введёт вас в курс событий - и на это потребуется всего 12 минут. Политики здесь, кстати, меньше, а хороших новостей - по-максимуму. Режиссер монтажа стоит на страже вашего настроения и подготовил кое-что забавное в рубрике "Электрофиаско".
Как новый кабинет Правительства РФ решил поддержать предпринимателей? Как производители из Китая восстанавливают свою деятельность? Как российские кабельщики приготовились к введению особых мер? И как, даже в такие непростые времена, наши компании выходят на новые рубежи. А в конце выпуска, наших зрителей ждет розыгрыш подарков от компаний "Орловский кабельный завод" и "ПластКрафт", представители которых приняли участие в прямых трансляциях RusCable.Ru на прошедше неделе.
Таймкоды для самых нетерпеливых зрителей:
00:57 - Путинские каникулы
01:46 - Госзакупки
02:19 - Handing
03:12 - Москабельмет
03:56 - МЕТАКЛЭЙ
04:29 - Партнёр Электро
05:11 - "Новый ресурс"
05:53 - NKT
06:42 - СПКБ Пром
07:24 - Кабельстройсервис
08:06 - Крымэнерго
08:41 - Белорусская АЭС
09:26 - Светодизайн
10:05 - Электрофиаско
10:34 - розыгрыш от "ПластКрафт"
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