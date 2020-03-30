Путинские каникулы с RusCable Insider Digest и RusCable Review

RusCable Insider Digest №166 RusCable Insider Digest №166 RusCable Insider Digest №166

Наступившая неделя обязательно в будущем войдет в школьные учебники по истории под названием “Путинские каникулы”. В великие времена живём! Выходить из дома запрещено, к людям приближаться нельзя. Однако, кабельная промышленность не может себе позволить остановиться даже в такие тяжёлые времена, хоть её и не включили в список системообразующих предприятий. Как же так вышло, читайте в свежем выпуске RusCable Insider Digest №166. Пожалуй, этот номер получился на редкость переполненным новостями из правительственных кабинетов. Мы постарались собрать всё самое важное за неделю и при этом не запугать вас заголовками. Всё хорошо, жизнь продолжается, работа кипит, а кризис мы переживем!

RusCable Insider Digest остается вашим надежным маяком в туманном мире неопределенностей. Без остановки на принудительный "отдых", команда дайджеста продолжает работу. В этот раз мы вновь собрали для наших читателей самые важные новости из электротехнической отрасли, энергетики и кабельной промышленности. К сожалению, ввиду глобальной пандемии COVID-2019, большинство материалов сконцентрированы вокруг насущной тематики. В новом выпуске мы рассказываем о самых главных событиях, выступлениях и указах, как будет работать рынок в ближайшей перспективе, какое будущее ждет бизнес-сообщество и какими мерами мировой социум намерен бороться с распространением.

Читайте в специальных рубриках: рекомендации работникам и работодателям в связи с объявлением “нерабочей недели” (максимально развернуто и подробно); о выдаче бесплатных сертификатов о форс-мажорных обстоятельствах и об изменении правил госзакупок в 2020 году; десятки новостей кабельного бизнеса и Special-обзор "Куда катится рынок катанки" на 9 странице номера; эксклюзивная статья от ЭНЕРГОСМИ.РУ "Новые ядерные проекты: где и когда они будут построены?" на 16 странице, а также многое другое.

Читайте, узнавайте новое не выходя из дома - будьте здоровы и берегите себя!

Рубрика "Обязательно к прочтению"

Рекомендации работникам и работодателям в связи объявлением "нерабочей недели"

Услуги по выдаче сертификатов о форс-мажорных обстоятельствах стали бесплатными для бизнеса

Кабмин изменяет правила госзакупок в 2020 году из-за коронавируса

Рубрика "Кабельный бизнес"

Кабельщики не вошли в перечень системообразующих организаций России

“Не останавливаемся”. Большинство кабельщиков продолжают работать, несмотря на указ Президента

Интервью "по ту сторону карантина": Handing Machinery рассказывает, как промышленность Китая возвращается к полноценной работе

Башкирия закупает только 1% от общего объема продукции "Уфимкабеля"

"Москабельмет" отвечает вызовам времени

Куда катится рынок медной катанки?

Hengtong способствует строительству крупнейшего в Китае проекта по нефтепереработке

Ковровское предприятие поставит в Европу экологические катушки для электрокабеля на 18 миллионов евро

Компания из Подольска запустила линию гальванического нанесения никеля на медный проводник

Новая серия агрегатов для стыковой сварки

Термостойкое оптоволокно "Швабе" начали использовать в изготовлении спецпродукции

Компания Corning выпустила первые в мире оптические волокна малого диаметра со сверхнизкими потерями

Рубрика "Полимеры"

Компания "МЕТАКЛЭЙ" одобрена в качестве поставщика оболочки для высоковольтных кабелей на заводы Prysmian Group

Компания NKT сокращает негативные воздействия на экологию путем механической переработки материалов на основе сшитого полиэтилена

Рубрика "Электросетевой комплекс России"

Чистая прибыль "Россетей" по РСБУ за 2019 год выросла до 135 млрд рублей

Смарт-контракты в энергетике – не миф, а реальность

"Россети Тюмень" обновят ЛЭП, питающие одно из крупнейших газоконденсатных месторождений в мире

"Россети" взяли под особый контроль надежность электроснабжения ключевых инфраструктурных и социальных объектов России

Рубрика "Инвестпроекты"

В Перми заключен контракт на проектирование аквапарка

"Ромекс-Кубань" построит логистический комплекс в Новороссийске за 6 млрд рублей

"СтройСвет" начинает строительство бизнес-парка "Шушары"

Завод полимеров для Иркутской нефтяной компании построит турецкая Gemont

Проект создания в Омске экономической зоны "Авангард" разработает Ассоциация "КиТ"

Завод жевательной резинки построят в Истре

А если хотите чего пободрее, то скорее нажимайте на play свежего выпуска RusCable Review. Ведущая шоу Елизавета Коробкова как всегда введёт вас в курс событий - и на это потребуется всего 12 минут. Политики здесь, кстати, меньше, а хороших новостей - по-максимуму. Режиссер монтажа стоит на страже вашего настроения и подготовил кое-что забавное в рубрике "Электрофиаско".

Как новый кабинет Правительства РФ решил поддержать предпринимателей? Как производители из Китая восстанавливают свою деятельность? Как российские кабельщики приготовились к введению особых мер? И как, даже в такие непростые времена, наши компании выходят на новые рубежи. А в конце выпуска, наших зрителей ждет розыгрыш подарков от компаний "Орловский кабельный завод" и "ПластКрафт", представители которых приняли участие в прямых трансляциях RusCable.Ru на прошедше неделе.

Таймкоды для самых нетерпеливых зрителей:

00:57 - Путинские каникулы

01:46 - Госзакупки

02:19 - Handing

03:12 - Москабельмет

03:56 - МЕТАКЛЭЙ

04:29 - Партнёр Электро

05:11 - "Новый ресурс"

05:53 - NKT

06:42 - СПКБ Пром

07:24 - Кабельстройсервис

08:06 - Крымэнерго

08:41 - Белорусская АЭС

09:26 - Светодизайн

10:05 - Электрофиаско

10:34 - розыгрыш от "ПластКрафт"