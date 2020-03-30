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Новости портала

Путинские каникулы с RusCable Insider Digest и RusCable Review

RusCable Insider Digest №166

RusCable Insider Digest №166

RusCable Insider Digest №166

RusCable Insider Digest №166

RusCable Insider Digest №166

RusCable Insider Digest №166

Наступившая неделя обязательно в будущем войдет в школьные учебники по истории под названием “Путинские каникулы”. В великие времена живём! Выходить из дома запрещено, к людям приближаться нельзя. Однако, кабельная промышленность не может себе позволить остановиться даже в такие тяжёлые времена, хоть её и не включили в список системообразующих предприятий. Как же так вышло, читайте в свежем выпуске RusCable Insider Digest №166. Пожалуй, этот номер получился на редкость переполненным новостями из правительственных кабинетов. Мы постарались собрать всё самое важное за неделю и при этом не запугать вас заголовками. Всё хорошо, жизнь продолжается, работа кипит, а кризис мы переживем!

RusCable Insider Digest остается вашим надежным маяком в туманном мире неопределенностей. Без остановки на принудительный "отдых", команда дайджеста продолжает работу. В этот раз мы вновь собрали для наших читателей самые важные новости из электротехнической отрасли, энергетики и кабельной промышленности. К сожалению, ввиду глобальной пандемии COVID-2019, большинство материалов сконцентрированы вокруг насущной тематики. В новом выпуске мы рассказываем о самых главных событиях, выступлениях и указах, как будет работать рынок в ближайшей перспективе, какое будущее ждет бизнес-сообщество и какими мерами мировой социум намерен бороться с распространением. 

Читайте в специальных рубриках: рекомендации работникам и работодателям в связи с объявлением “нерабочей недели” (максимально развернуто и подробно); о выдаче бесплатных сертификатов о форс-мажорных обстоятельствах и об изменении правил госзакупок в 2020 году; десятки новостей кабельного бизнеса и Special-обзор "Куда катится рынок катанки" на 9 странице номера; эксклюзивная статья от ЭНЕРГОСМИ.РУ "Новые ядерные проекты: где и когда они будут построены?" на 16 странице, а также многое другое. 

Читайте, узнавайте новое не выходя из дома - будьте здоровы и берегите себя!

Рубрика "Обязательно к прочтению"

  • Рекомендации работникам и работодателям в связи объявлением "нерабочей недели"
  • Услуги по выдаче сертификатов о форс-мажорных обстоятельствах стали бесплатными для бизнеса
  • Кабмин изменяет правила госзакупок в 2020 году из-за коронавируса

Рубрика "Кабельный бизнес"

  • Кабельщики не вошли в перечень системообразующих организаций России
  • “Не останавливаемся”. Большинство кабельщиков продолжают работать, несмотря на указ Президента
  • Интервью "по ту сторону карантина": Handing Machinery рассказывает, как промышленность Китая возвращается к полноценной работе
  • Башкирия закупает только 1% от общего объема продукции "Уфимкабеля"
  • "Москабельмет" отвечает вызовам времени
  • Куда катится рынок медной катанки?
  • Hengtong способствует строительству крупнейшего в Китае проекта по нефтепереработке
  • Ковровское предприятие поставит в Европу экологические катушки для электрокабеля на 18 миллионов евро
  • Компания из Подольска запустила линию гальванического нанесения никеля на медный проводник
  • Новая серия агрегатов для стыковой сварки
  • Термостойкое оптоволокно "Швабе" начали использовать в изготовлении спецпродукции
  • Компания Corning выпустила первые в мире оптические волокна малого диаметра со сверхнизкими потерями

Рубрика "Полимеры"

  • Компания "МЕТАКЛЭЙ" одобрена в качестве поставщика оболочки для высоковольтных кабелей на заводы Prysmian Group
  • Компания NKT сокращает негативные воздействия на экологию путем механической переработки материалов на основе сшитого полиэтилена

Рубрика "Электросетевой комплекс России"

  • Чистая прибыль "Россетей" по РСБУ за 2019 год выросла до 135 млрд рублей
  • Смарт-контракты в энергетике – не миф, а реальность
  • "Россети Тюмень" обновят ЛЭП, питающие одно из крупнейших газоконденсатных месторождений в мире
  • "Россети" взяли под особый контроль надежность электроснабжения ключевых инфраструктурных и социальных объектов России

Рубрика "Инвестпроекты"

  • В Перми заключен контракт на проектирование аквапарка
  • "Ромекс-Кубань" построит логистический комплекс в Новороссийске за 6 млрд рублей
  • "СтройСвет" начинает строительство бизнес-парка "Шушары"
  • Завод полимеров для Иркутской нефтяной компании построит турецкая Gemont
  • Проект создания в Омске экономической зоны "Авангард" разработает Ассоциация "КиТ"
  • Завод жевательной резинки построят в Истре

 

А если хотите чего пободрее, то скорее нажимайте на play свежего выпуска RusCable Review. Ведущая шоу Елизавета Коробкова как всегда введёт вас в курс событий - и на это потребуется всего 12 минут. Политики здесь, кстати, меньше, а хороших новостей - по-максимуму. Режиссер монтажа стоит на страже вашего настроения и подготовил кое-что забавное в рубрике "Электрофиаско". 

Как новый кабинет Правительства РФ решил поддержать предпринимателей? Как производители из Китая восстанавливают свою деятельность? Как российские кабельщики приготовились к введению особых мер? И как, даже в такие непростые времена, наши компании выходят на новые рубежи. А в конце выпуска, наших зрителей ждет розыгрыш подарков от компаний "Орловский кабельный завод" и "ПластКрафт", представители которых приняли участие в прямых трансляциях RusCable.Ru на прошедше неделе.

Таймкоды для самых нетерпеливых зрителей:

00:57 - Путинские каникулы
01:46 - Госзакупки
02:19 - Handing
03:12 - Москабельмет
03:56 - МЕТАКЛЭЙ
04:29 - Партнёр Электро
05:11 - "Новый ресурс"
05:53 - NKT
06:42 - СПКБ Пром
07:24 - Кабельстройсервис
08:06 - Крымэнерго
08:41 - Белорусская АЭС
09:26 - Светодизайн
10:05 - Электрофиаско
10:34 - розыгрыш от "ПластКрафт"

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