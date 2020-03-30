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Цифровая революция

"Россети" зафиксировали рост числа обращений потребителей

Россети зафиксировали рост числа обращений потребителей

30 марта 2020, 16:00
Рубрика: Цифровая революция
Метки: РОССЕТИ
Отрасль: Электроэнергетика 

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За прошедшую неделю, несмотря на то, что в качестве временной меры 893 из 1 017 центров по работе с клиентами группы компаний ведут приём в дистанционном и онлайн-формате, количество обращений выросло на 10%. Заочная форма взаимодействия демонстрирует эффективность и ни в чем не уступает очному формату общения с клиентами.

С 18 по 28 марта на 34% увеличилось количество обращений в режиме онлайн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число звонков в контакт-центры выросло более чем на 50%, количество обращений посредством интерактивных сервисов - на 45%. Документы по уже обработанным заявкам направляются в электронном виде в личный кабинет и по электронной почте.

Напоминаем, что связаться с энергетиками группы компаний можно посредством Единого портала электросетевых услуг «Портал-ТП.РФ», а также нового мобильного приложения «Россети – личный кабинет», доступного пользователям устройств на Android и IOs. Для всех пользователей работает онлайн-сервис «СветлаяСтрана.РФ».

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