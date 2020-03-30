Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации ведет активную работу по цифровизации строительной отрасли и внедрению технологий информационного моделирования, сообщил глава Минстроя России Владимир Якушев.

«Использование цифровых технологий – это стратегический приоритет развития строительной отрасли. Сейчас, в непростой ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, именно цифровизация позволяет с минимальными потерями перейти на дистанционную работу там, где это технологически возможно. В частности, архитекторы, инженеры, экономисты, другие специалисты, работающие в нашей отрасли вполне могут организовать удаленную работу. В том числе используются и BIM-технологии. Передовые застройщики также разрабатывают продукты, позволяющие активизировать дистанционные продажи, например, предлагают потенциальным покупателям виртуальные прогулки по новым жилищным комплексам», - рассказал Владимир Якушев.

Подробно о том, как сегодня на базе BIM-технологий строится работа участников строительного процесса, рассказали представители стройкомплекса.

Одно из ключевых преимуществ BIM-проектирования — это удаленная совместная разработка проекта, рассказал президент Группы «Эталон» Геннадий Щербина. «Разрозненная по географии команда в режиме онлайн видит изменения непосредственно в своей программе для разработки проекта, пользуется едиными библиотеками и справочниками при создании узлов и компонентов объекта проектирования. BIM дает возможность вовлечь всех участников строительного процесса в единое информационное поле. Технология становится платформой, способной обеспечить коллективное управление и «бесшовность» процессов проектирования, строительства и эксплуатации», - сказал он.

Формат удаленной работы с 2018 года успешно практикуют в ПИК-Проект, отметил руководитель проекта BIMTeam в «ПИК-Проект» Всеволод Нечитайленко.

«В 2018 году мы запустили проект BIMTeam и собрали команду профессионалов в сфере проектирования по технологиям информационного моделирования зданий. Уникальность проекта в том, что он позволяет талантливым проектировщикам из регионов работать из дома, используя инфраструктуру и решения ПИК, и находиться в одном информационном пространстве. Таким образом, проектирование происходит быстрее и качественнее. За два года нам удалось создать необходимые условия для комфортной и эффективной работы сотрудников из дома. Чтобы организовать эффективный рабочий процесс, мы используем технологию VDI с поддержкой 3D — на серверах создаются виртуальные рабочие места, к которым можно подключаться, откуда угодно. При этом офисный сотрудник видит все те же ярлыки на своем ноутбуке, что и удаленный. Всё, что требуется последнему, - домашний компьютер с высокоскоростным интернетом. Мы продолжаем накапливать опыт дистанционной работы, совершенствовать инструменты и каналы коммуникации с сотрудниками на «удаленке», - сообщил он.

Переход в режим работы «домашний офис» был достаточно легким, заметил исполнительный и технический директор «СиСофт Девелопмент» Игорь О. Орельяна Урсуа. «Группа компаний СиСофт, куда входят отечественные разработчики систем САПР, BIM, технического документооборота перевела работу в режим добровольной самоизоляции - все технические специалисты по информационному моделированию, техническому сопровождению и все те, кто может выполнять работу в удаленном режиме. Переход в режим работы «домашний офис» был достаточно легким потому, что наша компания давно практикует и предоставляет для своих сотрудников возможность удаленной работы. Но самым важным является тот факт, что автоматизация проектирования на базе нашего ПО Model Studio CS показала прекрасную готовность к работе в удаленном режиме. Некоторые компании, использующие данное программное обеспечение отправили инженеров и службы нормоконтроля по домам, обеспечив возможность работы из дома с подключением к центральным хранилищам своих информационных моделей CADLib Модель и Архив и системам технического документооборота TDMS», - прокомментировал он.

Цифровизация выходит на первый план, подчеркнул директор по маркетингу и продажам компании Lexion Development Алексей Лухтан.

«Московские девелоперы разрабатывают в кратчайшие сроки схемы удаленного выбора и дистанционной покупки квартир. Обычная презентация здесь не подойдет, современному покупателю нужна исчерпывающая информация о проекте с визуальным и интерактивным контентом. Например, на нашем сайте одного из жилых комплексов доступны виртуальные 3D-туры с полной свободой перемещения по пространству. Потенциальный покупатель может зайти во двор дома, рассмотреть ландшафтный дизайн, детские и спортивные площадки. Подняться на лифте на нужный этаж и досконально изучить выбранную квартиру внутри. Приобрести жилье можно также дистанционно или в онлайн «в один клик» воспользоваться банковским продуктом», - рассказал он.

В декабре 2020 года будет выполнена научно-исследовательская работа на основе результатов которой предполагается разработать методическое руководство по формированию технических документов в машиночитаемом формате. Разработка этого документа будет опираться на базы данных, справочники. Таким справочником станет классификатор строительной информации (КСИ), который введут в действие также в конце этого года.