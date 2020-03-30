COVID-19 COVID-19

Смотрите ежедневные прямые трансляции 1, 2, 3 апреля, С 1100 ДО 1200

Обсуждаем важные вопросы кабельной отрасли на время карантина в прямом эфире.

Вконтакте YouTube Facebook
 
За рубежом

Tesla предлагает установить на Гавайях гигантскую батарею из 244 модулей Megapack

Tesla предлагает установить на Гавайях гигантскую батарею из 244 модулей Megapack

30 марта 2020, 17:00
Рубрика: За рубежом
Метки: АККУМУЛЯТОРЫ, Tesla, СНЭ
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

125 просмотров

Компания Tesla подготовила тендерное предложение для Hawaiian Electric, крупнейшей на Гавайях электроэнергетической компании, обслуживающей 95 % штата, которая запускает крупный проект по накоплению энергии в Долине Кахе на острове Оаху.

Цель проекта состоит в том, чтобы создать как сервисы перераспределения нагрузки, так и источник резервной электроэнергии для электрической сети.

Предложение Tesla заключается в развертывании 244 единиц системы хранения энергии Megapack, представленной в прошлом году. Megapack, сочетает в себе до 3 МВт·ч ёмкости и инвертор мощностью 1,5 МВт.

Этот комплекс будет в 6 раз больше по ёмкости накапливаемой энергии чем являвшаяся самой крупной в мире на момента запуска система хранения энергии в Южной Австралии, построенная Tesla в 2017 году, обладающая мощностью 100 МВт / 129 МВт·ч.

Как сообщает Hawaiian Electric, стоимость проекта составляет от $200 до $300 млн. В случае победы в тендере Tesla приступит к строительству комплекса в марте 2021 года с тем, чтобы запустить его в 2022 году.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: 3dnews.ru

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики За рубежом
Atlas Cables перешла на домашнее производство
В Китае вдвое сократится субсидирование строительства новых объектов солнечной генерации в 2020 году
Китайская промышленность возобновила производство на 98,6 процента
Litgrid будет искать консультантов в связи с прокладкой морской перемычки Harmony Link
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно