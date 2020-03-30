Компания Tesla подготовила тендерное предложение для Hawaiian Electric, крупнейшей на Гавайях электроэнергетической компании, обслуживающей 95 % штата, которая запускает крупный проект по накоплению энергии в Долине Кахе на острове Оаху.

Цель проекта состоит в том, чтобы создать как сервисы перераспределения нагрузки, так и источник резервной электроэнергии для электрической сети.

Предложение Tesla заключается в развертывании 244 единиц системы хранения энергии Megapack, представленной в прошлом году. Megapack, сочетает в себе до 3 МВт·ч ёмкости и инвертор мощностью 1,5 МВт.

Этот комплекс будет в 6 раз больше по ёмкости накапливаемой энергии чем являвшаяся самой крупной в мире на момента запуска система хранения энергии в Южной Австралии, построенная Tesla в 2017 году, обладающая мощностью 100 МВт / 129 МВт·ч.

Как сообщает Hawaiian Electric, стоимость проекта составляет от $200 до $300 млн. В случае победы в тендере Tesla приступит к строительству комплекса в марте 2021 года с тем, чтобы запустить его в 2022 году.