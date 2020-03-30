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За рубежом

В Китае вдвое сократится субсидирование строительства новых объектов солнечной генерации в 2020 году

В Китае вдвое сократится субсидирование строительства новых объектов солнечной генерации в 2020 году

30 марта 2020, 14:15
Рубрика: За рубежом
Метки: Enerdata, КИТАЙ, ВИЭ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Китайское правительство планирует вдвое сократить субсидирование, выделяемое для новых объектов солнечной генерации, и полностью прекратить государственное финансирование строительства новых шельфовых ветропарков в 2020 г. Также ожидается, что в 2021 г. прекратится субсидирование строительства новых наземных ветропарков.

В ноябре 2019 г. правительство приняло решение на 30% сократить субсидии на ВИЭ-генерацию – с $ 1,15 млрд в 2019 г. до $ 807 млн в 2020 г. На проекты строительства ветровой генерации в 2020 г. будет направлено около 52% субсидий – $ 422 млн, ≈47% будет направлено на солнечную генерацию ($ 374 млн) и ≈1% – на генерацию, работающую на биомассе ($ 10 млн). Национальным энергетическим агентством Китая (National Energy Administration, NEA) в 2020 г. будет выделено $ 213 млн. на поддержку новых проектов строительства объектов солнечной генерации, из которых $ 142 млн получат крупные СЭС через аукционный отбор.

Суммарная установленная мощность новых объектов солнечной генерации, введенных в эксплуатацию в Китае в 2019 г., оценивается в диапазоне от 20 до 24 ГВт, что значительно меньше по сравнению с предыдущими годами. Это произошло в основном из-за задержек в выработке политики поддержки развития ВИЭ-генерации, в выделении земельных участков, а также отсутствия финансирования и проблем с подключением к электрическим сетям. Однако, несмотря на сокращение субсидирования, ожидается, что в 2020 г. объем солнечной генерации немного увеличится и составит 23-31 ГВт.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata

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