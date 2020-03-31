Ассоциация "Электрокабель" направило письмо Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину с обширным списком предложений по поддержке кабельной отрасли в связи с ситуацией, связанной с распрастранением коронавирусной инфекции.

Напомним, что ранее, правительство РФ сначала включила кабельную и электротехническую продукцию в список товаров первой необходимости, но затем внесла правки в документ, значительно сократив перечень необходимой продукции. Такое решение оказало значительное влияние на кабельную промышленность, которая была вынуждена фактически остановиться. Несмотря на "запрет" формальный и неформальный, многие кабельные компании продолжают свою работу, ведь остановка производства для них сейчас не представляется возможной по экономическим причинам.

Вместе с тем, меры поддержки субъектов предпринимательства Предложенные Правительством и Президентом в основном направлены на "наиболее пострадавшие" отрасли такие как туризм, авиаперевозки, гостиничный бизнес и т.п. О поддержке реального сектора экономики, в частности, производителей кабельной продукции риторики не ведется, несмотря на достаточно большое количество занятых в отрасли работников и большие объемы востребованной и стратегически важной продукции.

Ранее мы сообщали, что ни один из производителей кабельной продукции не вошел в перечень системообразующих компаний России. Это вызвало серьезные недоумения в сообществе и Ассоциация "Электрокабель" направила письмо Министру экономического развития России Максиму Решетникову с просьбой пересмотреть список компаний и включить предприятия кабельной отрасли в список системообразующих. Напомним, что неделю назад список был расширен втрое - до 646 компаний, но представители кабельной отрасли туда не вошли.

“Мы изучили перечень системообразующих компаний. Даже не смогли хотя бы умозрительно установить те критерии, благодаря которым те или иные туда попадают. Для нас остается вопросом, почему там есть, например, производители одежды и обуви зарубежного бренда, 100% мощностей которого расположены за пределами России, а кабельщиков там нет”, - комментирует Максим Третьяков, вице-президент АЭК.

Также, по словам Третьякова, сейчас АЭК занята выработкой предложений по помощи отрасли.

“Ожидания отрасли сегодня - негативные. Мы провели опрос в нашем телеграм-канале. Конечно, нельзя считать это статистически верной выборкой, но, тем не менее: почти половина респондентов, профессионалов индустрии, считают, что по итогам года рынок “упадет” на 20%. Для нас это означает одно - сегодня нам, как никогда, нужно консолидироваться и бороться за всю отрасль. Думаю, у АЭК получится стать объединяющей силой в эти непростые времена”.

После сбора оперативной отраслевой информации от участников рынка, Ассоциация "Электрокабель" направила пакет предложений Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину. Полный текст документа опубликован ниже:

Помимо текущего плана, Ассоциация "Электрокабель" при взаимодействии с другими проектами и ассоциациями подписала и направила еще одно обращение к Правительству. Таким образом, сейчас принимаются все меры по отстаиванию интересов кабельных компаний в непростой ситуации, сложившейся и с учетом коронавируса и падения экономики.

Портал RusCable.Ru приводит полный текст письма Ассоциации "Электрокабель" № 2986 от 30.03.2020 Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину.

В связи с пандемией коронавируса COVID-19 и сложной экономической обстановкой, по прогнозу Некоммерческого Партнерства «Ассоциация «Электрокабель», объединяющего 75% производителей кабельной продукции в России, к концу 2020 года рынок кабельной продукции ждет падение не менее 30%. Наша отрасль сегодня - это 45 тысяч занятых, и на каждое рабочее место в кабельной отрасли приходится 7 рабочих мест в смежных отраслях. Ежегодно кабельные заводы перерабатывают 300 тысяч тонн меди и 160 тысяч тонн алюминия. Кабельные сети - основа энергобезопасности и жизнеобеспечения страны.

Сегодня предприятия производители кабелей и проводов оказались в непростом положении: с одной стороны - крайняя зависимость от биржевых цен на металлы, торгующихся в валюте, с другой - обязательства перед предприятиями транспортной, энергетической, строительной и оборонной отраслей, где увеличение входных цен на поставляемую кабельную продукцию может вызвать негативные социально-экономические последствия.

Ситуация осложняется тем, что предприятия кабельной отрасли не вошли в расширенный перечень системообразующих организация российской экономике, изложенном в письме Министерства экономического развития от 23.03.2020 No8952- рм/0184. Также 90% предприятий - членов нашей ассоциации не подходят под существующие критерии предприятий МСП, для которых выработаны меры поддержки. Таким образом, на большую часть производителей кабельной продукции не распространяются никакие льготы и программы помощи.

Мы просим Вас рассмотреть возможные меры поддержки нашей отрасли:

Распространение мер государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на частные промышленные предприятия, которые переросли критерии МСП по численности и выручке. Для этого можно увеличить порог для признания компании субъектом малого и среднего предпринимательства по аналогии с европейскими странами. Или ввести исключения по численности и выручке, по аналогии с малыми и средними предприятиями легкой промышленности;

Введение директивных ограничений на закупку компаниями с государственным участием и крупными холдинговыми структурами промышленной продукции иностранного производства при наличии российских аналогов. Возможно - включение в требование 44-ФЗ и 223-ФЗ, а также иных тендерных процедур требование наличия у поставщика заключения по Постановлению Правительства РФ No719 от 17.07.2015;

Предоставление возможности изменения условий по договорам, заключённым в рамках 223-ФЗ, в части изменения цены и сроков поставки;

Введение административной ответственности заказчика за неисполнение обязательств по договору, заключенному в рамках тендерных процедур по 223-ФЗ, по аналогии с ответственностью, предусмотренной для заказчика по 44-ФЗ;

Осуществление срочного погашения долгов, образовавшихся в результате несвоевременной оплаты по осуществленным поставкам в адрес компаний с государственным участием;

Корректировка полномочий Фонда развития промышленности Министерства и торговли РФ в части предоставления Фонду возможности продления срока возврата займа с сохранением действующей ставки за счет введения каникул по возврату займа на 2020-2021 годы;

Введение упрощенной процедуры перевода сотрудников на частичную занятость с полной или частичной компенсацией от государства выпадающих доходов сотрудников;

Обеспечение проведения реструктуризации задолженности (основного долга и процентов, пеней и штрафов) предприятий и организаций, являющихся исполнителями поставок в адрес компаний с гос. участием, перед федеральным бюджетом и государственными внебюджетными фондами;

Расширение списка компаний непрерывного производства кабельными заводами.

НП Ассоциация “Электрокабель” со своей стороны, готова обеспечить расчетами по эффективности всех предлагаемых мер, предоставить аналитику по завершении действия мер, помочь в проработке других идей и предложений Правительства РФ касательно кабельной промышленности.

Президент – председатель правления,

д.т.н., заслуженный деятель науки РФ Г.И. Мещанов