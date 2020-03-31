Филиал компании «Россети Центр и Приволжье» - «Калугаэнерго» обеспечил необходимыми мощностями новый детский сад в городе Балабанове Калужской области, который построен в рамках национального проекта «Демография».

Все работы по технологическому присоединению важного социального объекта выполнены энергетиками в полном объеме. Современному дошкольному образовательному учреждению обеспечено 243 кВт мощности и вторая категория надежности. Для этого были построены двухтрансформаторная подстанция мощностью 250 кВА, 2 кабельные линии 10 кВ, а также 4 кабельные линии 0,4 кВ. Общая протяжённость новой электросетевой инфраструктуры составила более одного километра.

Детский сад «Маленькая страна» построен в рамках национального проекта «Демография». Он рассчитан на 220 мест, в детском саду будет функционировать 12 групп, 4 из которых – ясельные, то есть для детей до 3 лет. В новом учреждении дошкольного образования создана необходимая развивающая предметно-пространственная среда, соответствующая самым современным требованиям государственных образовательных стандартов.

Благодаря открытию детского сада в городе Балабанове, население которого составляет около 25000 человек, сотни маленьких калужан получат возможность посещать современное дошкольное учреждение.

Выполняя обязательства по технологическому присоединению детских садов, школ, учреждений дополнительного образования, «Россети Центр и Приволжье Калугаэнерго» способствует развитию сети образовательных учреждений региона и эффективной реализации национального проекта «Демография», а также выполняют указания главы группы компаний «Россети» Павла Ливинского по обеспечению надежного энергоснабжения ключевых социальных и инфраструктурных объектов регионов присутствия.