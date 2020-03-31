Процесс перехода функций гарантпоставщика не отразится на качественном бесперебойном энергоснабжении региона. Однако жителям республики необходимо знать, что с целью перевода всех абонентов на обслуживание ПАО «Россети Северный Кавказ» в лице филиала «Севкавказэнерго» энергокомпанией запланировано оперативное снятие показаний приборов учета как у юридических, так и у физических лиц. Все потребители заплатят только за фактически использованную электроэнергию, независимо от того, в какой день будут зафиксированы показания. Никаких дополнительных расходов для потребителей не будет. Все работы по снятию показаний приборов учета будут проводиться бесплатно.

Население Северной Осетии имеет возможность и самостоятельно произвести снятие показаний счетчиков на дату, установленную для перехода потребителей (т.е. на 01.04.2020 00:00 МСК), и передать их в ближайшее отделение филиала «Россети Северный Кавказ».

Юридическим лицам необходимо с 1 апреля 2020 года обратиться в филиал «Россети Северный Кавказ» - «Севкавказэнерго», где им будут предоставлены бланки договоров энергоснабжения/купли-продажи электроэнергии для перезаключения с новым гарантпоставщиком. Договоры с ними должны быть заключены в течение двух месяцев.

Следует отметить, что содержание договоров не меняется, в них производится лишь замена гарантирующего поставщика и реквизиты для оплаты электрической энергии.

Физическим лицам подобная процедура не потребуется. Перевод населения на обслуживание к новому гарантпоставщику будет осуществлен автоматически. В счетах-квитанциях за потребленную электроэнергию изменятся только платежные реквизиты и поставщик электрической энергии.

Пункты приема платежей и способы оплаты для населения остаются прежними, номера лицевых счетов абонентов также не изменятся.

Переход функций гарантирующего поставщика не повлечет за собой и изменение условий приобретения электроэнергии для потребителей и не скажется на тарифе.

Лишение АО «Севкавказэнерго» статуса гарантирующего поставщика не освобождает потребителей от обязанности оплаты электроэнергии, полученной в период исполнения энергокомпанией сбытовых функций. Все платежи, которые относятся к дебиторской задолженности и возникли до 31 марта 2020 года, будут поступать в счет погашения образовавшихся долгов на счет прежнего гарантпоставщика – АО «Севкавказэнерго». Текущие и авансовые платежи с 1 апреля 2020 года будут поступать на счет филиала «Россети Северный Кавказ» - «Севкавказэнерго».

Как отметил заместитель генерального директора ПАО «Россети», гендиректор ПАО «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов, производственный персонал прежнего гарантпоставщика будет сохранен в полном составе и трудоустроен в региональный филиал электросетевой компании.

«Все сотрудники АО «Севкавказэнерго», относящиеся к категории производственного персонала, продолжат работу в филиале «Севкавказэнерго» и будут осуществлять деятельность в рамках своих компетенций», - сообщил Виталий Иванов.

Лишение статуса гарантирующего поставщика АО «Севкавказэнерго» связано со значительной задолженностью, имеющей многолетнюю историю и образовавшейся из-за низкой платежной дисциплины на розничных рынках электроэнергии. Ее размер по состоянию на 1 февраля 2020 года превышает 3,7 млрд рублей. В числе основных неплательщиков - предприятия ЖКХ, на чью долю приходится суммарная недоплата в размере 2,2 млрд рублей.