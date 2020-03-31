Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушения карантина. Инициаторами документа выступили глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников и председатель нижней палаты Вячеслав Володин. Изменения внесут в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.

Сейчас необходимость оставаться в изоляции из-за коронавируса носит рекомендательный характер, а санкция за нее возможна, только если нарушение привело к чьей-то смерти или массовому заражению.

В соответствии с новым законопроектом, нарушителям санитарно-эпидемиологических правил грозит штраф от 500 тысяч до 700 тысяч рублей, либо лишение права на профессию на срок до трех лет, либо два года принудительных работ, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Если нарушение привело к смерти человека или создало угрозу массового заболевания людей, то за это предлагается наказывать штрафом от одного до двух миллионов рублей, пятилетними принудительными работами или лишением свободы — также на пять лет.

В случае смерти двух или более лиц максимальный срок лишения свободы увеличивается до семи лет.

Умышленное нарушение, повлекшее за собой смерть, будет квалифицироваться как терроризм, хулиганство или диверсия и караться по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Расследованием тяжких преступлений в этой области будет заниматься Следственный комитет, а менее тяжких — полиция.

Также законопроект вводит уголовную ответственность за распространение фейков о ситуации с коронавирусом. В зависимости от обстоятельств и последствий нарушителю может грозить штраф от 300 тысяч до двух миллионов рублей, принудительные работы сроком от нескольких месяцев до пяти лет, ограничение свободы сроком до трех лет или лишение свободы до пяти лет.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19, пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 690 тысяч случаев заражения, свыше 33 тысяч человек скончались.

Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, всего COVID-19 заболели более 785 тысяч человек, 37 тысяч умерли, 165 тысяч пациентов вылечились.

Первая по числу летальных исходов — Италия (свыше 11 тысяч погибших), за ней следуют Испания, Китай, США и Франция.

В России выявили 2337 больных коронавирусом (1613 из них — в Москве), 17 человек скончались, 121 выздоровел. Во многих регионах страны действует режим самоизоляции, прекращено авиа- и железнодорожное сообщение с другими государствами.