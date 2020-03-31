"Гранель" застроит бывшую территорию ЮКОСа в центре Москвы

Компания «Специализированный застройщик «Гранель плюс» 26 марта, по данным ЕГРЮЛ, стала владельцем фирмы «Топмастер-риэлти». Последней принадлежат права на застройку 3,5 га на Дубининской улице. Там, как сообщала градостроительно-земельная комиссия, можно возвести 111 000 кв. м: 87 500 кв. м – жилье, остальное – коммерческая недвижимость и социальная инфраструктура.

«Специализированный застройщик «Гранель плюс», согласно «СПАРК-Интерфаксу», входит в группу «Гранель». Эта группа – один из крупнейших застройщиков в Московском регионе. В ее портфеле 4,5 млн кв. м недвижимости. Среди проектов – «Императорские Мытищи», «Инновация» в Одинцове, «Бригантина» в Долгопрудном, «Пехра» в Балашихе и др. Владелец группы – ее президент Ильшат Нигматуллин.