Группа компаний Hengtong выпустила две новые марки одномодового оптоволоконного кабеля (SFM) на 180 микрон: BoneCom®Smini-G.652.D – предназначен для применения в сетях MAN и в магистральных линиях передачи, данных; и BendCom®Smini-G.657.A2 с более высокими показателями по гибкости кабеля. По сравнению с традиционными кабелями малого диаметра в 245 и 200 микрон, новые марки компании Hengtong имеют гораздо меньший размер – всего 180 микрон. Данный оптоволоконный кабель имеет более низкую стоимость 245-микронным волокном и 200-микронным волокном малого диаметра, новое волокно имеет меньший размер, лучшее погонное затухание и гарантирует более стабильную работу в сравнении с сверхмалыми воздушными микрокабелями и сверхплотными оптическими кабелями.

Технические характеристики двух новых марок соответствуют международным стандартам ITU-T G.652.D и ITU-T G.657.A2 и имеют полную совместимость с традиционными кабелями SFM. Серия BoneCom®Smini-G.652.D предназначена для эксплуатации в сетях высокой плотности. В сравнении с традиционными SFM, в аналогичном по размерам кабеле новой серии может содержаться на 30% больше волокон BoneCom®, что значительно влияет на увеличение пропускной мощности продукта. Благодаря этим преимуществам новый кабель имеет меньший размер, что так же влияет на снижение стоимости его производства.

BendCom®Smini-G.657.A2 обладает превосходной устойчивостью к изгибу и может применяться во самых различных условиях. Благодаря миниатюрному диаметру, кабель может применятся в особо узких пространствах с небольшим радиусом изгиба и в небольших соединительных коробах. Компактные размеры позволяют избежать сдавливающие нагрузки на волокно и облегчают процесс монтажа.

Группа компаний Hengtong стремится разрабатывать высококачественные оптоволоконные кабели. Успешная разработка ультратонкой марки, толщиной в 180 микрон знаменует очередной шаг для Hengtong в работе по миниатюризации оптоволоконных технологий. Hengtong продолжит исследования в миниатюризации оптоволокна и предоставит больше возможностей и места для проектирования кабельных систем.