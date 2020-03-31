Завершен конкурс на строительство генерирующего объекта, функционирующего на основе возобновляемого источника энергии (биогаз), его планируют установить на полигоне ТКО «Тимохово» в Богородском городском округе, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.

«Генерирующий объект на полигоне ТКО "Тимохово" станет девятым объектом в Подмосковье, который будет работать на возобновляемом источнике энергии, и первым, функционирующем на биогазе. Подобные установки появятся в регионе впервые, это даст возможность не только получать "зеленое электричество", но и позволит улучшить экологическую обстановку в регионе», - отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Конкурсный отбор инвестиционного проекта проходил с января по март, это первый конкурс в этом году. Ранее в 2018-2019 были отыграны конкурсы на строительство восьми генерирующих объектов, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии: Торбеево (городской округ Люберцы), Тимохово (Богородский), Царево (Пушкинский), Кучино (Балашиха), Ядрово (Волоколамскский), Непейно (Дмитровский), Кулаковский (Чехов), Съяново (Ступино). Генерирующие установки на этих полигонах будут перерабатывать свалочный газ в «зеленую электроэнергию». Общая установленная мощность объектов - 16,36 мегаватт, а общий прогнозируемый объем вырабатываемой электроэнергии - 108,203 миллиона киловатт часов.

Новый объект будет перерабатывать в электричество не свалочный, а биогаз. Общая установленная мощность объекта составит 10 мегаватт, а общий прогнозируемый объем вырабатываемой электроэнергии - 72,53 миллиона киловатт часов.

В ведомстве отметили, что эпидемиологическая ситуация в регионе на данный момент не влияет на проведение конкурсных отборов и проектирование генерирующих установок, работа ведется удаленно.

В соответствии с распоряжением Министерства энергетики региона, организована системная работа по проведению конкурсных отборов инвестиционных проектов по включению генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии. Продавать, выработанную таким образом электроэнергию, планируется на розничных рынках.