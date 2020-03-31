Правительство Турции решило вложить в ветроэнергетику €15 млрд

Новые турбины ветряных электростанций планирует построить Турция до 2023 года, заявила Ассоциация ветроэнергетики Турции (TUREB) 29 марта, сообщает агентство Anadolu.

Согласно заявлению TUREB, в планах турецкого правительства нарастить до €15 млрд к 2023 году инвестиции в энергетику на возобновляемых источниках. Это должно способствовать доведению через два года мощности ветроэлектростанций (ВЭС) в провинции Измир до 2 000 МВт. Сегодня этот показатель составляет 1549 МВт.

В ассоциации отмечают высокую экономическую значимость провинции Измир. На провинцию приходится $10,2 млрд турецкого экспорта и $7,5 млрд импорта. Там расположено 9,3% мощностей турецкого производства и проживают 2,5 млн трудоспособных турецких граждан.

Добавим, что именно в Измире была построена и первая ветроэлектростанция в Турции. После реализации указанных планов, Измир станет лидирующей провинцией по объемам ВЭС в стране.