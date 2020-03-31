«Россети Ленэнерго» (юридическое наименование – ПАО «Ленэнерго») обеспечили более 160 кВт дополнительной мощности Ленинградскому областному клиническому онкологическому диспансеру на Литейном проспекте в Петербурге.

Источник питания — подстанция 110 кВ «Бородинская». Электроснабжение диспансера осуществляется от двух распределительных устройств 0,4 кВ трансформаторной подстанции №540.

Дополнительная мощность позволит обеспечить электроэнергией новые помещения медицинского центра общей площадью более 3700 кв. м, тем самым значительно расширив возможности диспансера для приема, размещения и последующего лечения онкобольных.

Ленинградский областной клинический онкологический диспансер (ЛОКОД) — это ведущий клинический и методический центр здравоохранения Ленинградской области по профилю онкологии на 262 места. В состав диспансера входят 5 диагностических подразделений, 5 круглосуточных стационарных отделений, дневной стационар, 2 операционных блока, 2 отделения анестезиологии и реанимации, поликлиническое отделение. Ежегодно ЛОКОД оказывает более 75 тысяч консультаций жителям Ленинградской области, проводит свыше 12 тысяч диагностических и лечебных операций, более 9 тысяч циклов химиотерапевтического лечения.

Напомним, с 24 марта компании группы «Россети» взяли под особый контроль энергоснабжение ключевых инфраструктурных и социальных объектов, в том числе медицинских учреждений. Соответствующий приказ был подписан главой электросетевого холдинга Павлом Ливинским.

В целях повышения надежности функционирования электросетевых объектов, обеспечения их устойчивой и безопасной работы в «Россети Ленэнерго» подготовлено 382 бригады общей численностью 1594 человек, 514 единиц техники, 288 резервных источников энергии общей мощностью 17,608 МВА. На круглосуточном дежурстве находятся 104 оперативно-выездные бригады (244 человека). На период выходных дней энергетики ввели дополнительные дежурства оперативно-ремонтного персонала в количестве 35 бригад (76 человек, 38 единиц техники).