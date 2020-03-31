Шесть ТПУ появится на Некрасовской линии метро

Шесть транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) построят на Некрасовской линии метро, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. По его словам, ТПУ возводятся поэтапно, часть объектов уже готова.

«На новой Некрасовской линии построят транспортные узлы «Некрасовка», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского», «Косино», «Юго-Восточная» и «Рязанская» на базе станции метро «Нижегородская»», – сказал Рафик Загрутдинов.

Напомним, 27 марта мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение поездов на втором участке Некрасовской линии метро от станции «Косино» до «Нижегородской».

На базе станции «Нижегородская» построена технологическая часть ТПУ «Рязанская».