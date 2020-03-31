Ассоциация юристов России (АЮР) и Совет по при президенте РФ по правам человека (СПЧ) открыли горячую линию для поддержки граждан и бизнеса в связи с коронавирусом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе АЮР.

"Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека в партнерстве с Ассоциацией юристов России открывает горячую линию правовых консультаций по вопросам новых мер, принимаемых президентом и правительством в связи с ситуацией, вызванной распространением коронавируса. Горячая линия работает на сайте права2020.рф", - сообщили в АЮР.

На портале уже собрана информация по 17 уже объявленным президентом мерам поддержки, учитывающая разъяснения профильных ведомств. Также через сайт граждане и бизнес могут получить бесплатную консультацию экспертов - членов АЮР.

"Сейчас же эксперты готовы давать разъяснения по условиям работы и зарплаты на длительных выходных, новым расчетам оплаты больничных, ипотечным и потребительским каникулам, мораторию на банкротство, снижению размера страховых взносов, введению нового налога на доходы от вкладов и другим мерам в отношении отдельных категорий россиян, субъектов малого и среднего бизнеса", - сообщили в АЮР, добавив, что список вопросов для консультаций будет расширяться.

Председатель правления АЮР Владимир Груздев отметил, что в условиях пандемии, ударившей по всей системе мирового здравоохранения и экономике, велик запрос на консолидацию общества. В такой ситуации необходимо оказывать информационную помощь.