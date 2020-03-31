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31 марта 2020, 12:55
Рубрика: Мероприятия
Метки: КОРОНАВИРУС 2020, COVID-19
Ассоциация юристов России (АЮР) и Совет по при президенте РФ по правам человека (СПЧ) открыли горячую линию для поддержки граждан и бизнеса в связи с коронавирусом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе АЮР.
"Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека в партнерстве с Ассоциацией юристов России открывает горячую линию правовых консультаций по вопросам новых мер, принимаемых президентом и правительством в связи с ситуацией, вызванной распространением коронавируса. Горячая линия работает на сайте права2020.рф", - сообщили в АЮР.
На портале уже собрана информация по 17 уже объявленным президентом мерам поддержки, учитывающая разъяснения профильных ведомств. Также через сайт граждане и бизнес могут получить бесплатную консультацию экспертов - членов АЮР.
"Сейчас же эксперты готовы давать разъяснения по условиям работы и зарплаты на длительных выходных, новым расчетам оплаты больничных, ипотечным и потребительским каникулам, мораторию на банкротство, снижению размера страховых взносов, введению нового налога на доходы от вкладов и другим мерам в отношении отдельных категорий россиян, субъектов малого и среднего бизнеса", - сообщили в АЮР, добавив, что список вопросов для консультаций будет расширяться.
Председатель правления АЮР Владимир Груздев отметил, что в условиях пандемии, ударившей по всей системе мирового здравоохранения и экономике, велик запрос на консолидацию общества. В такой ситуации необходимо оказывать информационную помощь.
"Мы должны максимально широко распространять информацию о мерах поддержки, разъяснять людям, где и как их можно получить, сказал Груздев. - АЮР готова оказывать юридическую помощь гражданам и бизнесу, также мы готовы к обсуждению различных предложений и мер, какие еще необходимо предпринять для социальной защиты граждан и помощи бизнесу в условиях пандемии".
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