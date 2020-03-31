Уважаемые коллеги!

Рады представить Вашему вниманию четвертый выпуск рубрики «#Чтиво на досуге».

Данный выпуск посвящен неделе изоляции из-за эпидемиологической обстановки. В этом выпуске мы подготовили для вас подборку мировых музеев, выставок и театров, которые перешли в режим онлайн, а также немного поэзии, посвященной карантину.

Все выпуски рубрики доступны по ссылке.

Желаем приятного и полезного чтения!

Данная рубрика является открытой. Если у Вас есть интересные материалы – направляйте нам на адрес cigre@cigre.ru cо ссылкой на источник и мы будем рады разместить их в очередной подборке.

Выпуск №4:

Подборка мировых музеев, вставок и театров, которые перешли в режим онлайн

Александр Сергеевич Пушкин, находясь на карантине по поводу холеры в Болдино, обращается к нам сегодняшним

Позвольте, жители страны,

В часы душевного мученья

Поздравить вас из заточенья

С великим праздником весны!

Всё утрясётся, всё пройдёт,

Уйдут печали и тревоги,

Вновь станут гладкими дороги

И сад, как прежде, зацветёт.

На помощь разум призовём,

Сметём болезнь силой знаний

И дни тяжёлых испытаний

Одной семьёй переживём.

Мы станем чище и мудрей,

Не сдавшись мраку и испугу,

Воспрянем духом и друг другу

Мы станем ближе и добрей.

И пусть за праздничным столом

Мы вновь порадуемся жизни,

Пусть в этот день пошлёт Всевышний

Кусочек счастья в каждый дом!

А.С. Пушкин, 1827 г.

Стихи, посвященные карантину, члена Президиума РНК СИГРЭ, почетного члена СИГРЭ Г.С. Нудельмана

Карантин поэта

(Подражая Пушкину).

Непросто трезвому поэту

Скрыть от других всю правду эту

Про кабинет уединенный,

Где он, работой утомленный,

Порою может целый час

Сыграть и в червы, и в пасьянс,

Что может книжку почитать

Или задумчиво мечтать,

Что он доволен сам собой

И карантинною судьбой,

И что, спасаясь от COVIDа,

Блюдет порядок не для вида,

И, все режимы соблюдая,

Он не торопит встречу с раем.

P.S. ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ.

Пишу стихи, надеюсь к лету

Сумею вырасти в поэта,

Известного в подлунном мире

Или хотя бы на стихире….

Источник: ссылка.

Стишки - антидепрессантишки!

Хочется, чтобы читатели не теряли душевное равновесие в условиях карантина и "удаленки".

Не ходи на улицу, оставайся тут,

Все равно зарплату вовремя дадут.

Здесь, на карантине, перерыва нет,

Разве что на завтрак, ужин да обед

Ничего не вечно в мире под луною

Талия изменится дома от покоя.

Время есть поделать много добрых дел.

Надо только, чтобы делать захотел.

Болен я не вами, вы больны не мной,

Пусть коронавирус бродит стороной!

Скоро будет лето, жаркая пора,

Сможешь прогуляться с милой вдоль двора.

Примечание. Предлагаю написанный вместе с моим приятелем (неизвестным читателем Борисом Шехтером) следующий антидепрессантный стих:

Успокойся! Сядь! Не бегай!

Президента слушай, брат!

Рыжий, чёрный ты иль белый –

Для тебя звучит набат!

Нужно меньше быть в контакте,

Чаще руки мыть, лицо,

Проявлять свои таланты

(но не выйдя за крыльцо).

И останешься здоровым,

COVID в дом твой не придёт.

И тогда к успехам новым

За тобой пойдет народ!

Больше думай о хорошем,

О полётах на Луну…,

И о девушках пригожих…,

Но не забывай жену!

Источник: ссылка.

Тематическая презентация Г.С. Нудельмана, посвящённая текущей непростой ситуации, доступна по ссылке.

С уважением,

Исполнительная дирекция РНК СИГРЭ