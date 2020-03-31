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Контракты

В Калининграде подписали контракт на строительство школы на улице Рассветной

В Калининграде подписали контракт на строительство школы на улице Рассветной

31 марта 2020, 14:30
Рубрика: Контракты
Метки: ГОСЗАКУПКИ
Отрасль: Строительство 

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Городские власти подписали контракт на строительство школы на улице Рассветной. Информацию об этом опубликовали на странице мэрии в «Фейсбуке».

Стоимость работ составляет 1,2 миллиарда рублей. Подрядчиком стало ООО «Специализированный застройщик „Акстрой”». Компания должна будет возвести на Сельме крупнейшую в области школу — образовательное учреждение на 1725 мест. Планируется, что объект откроют в 2021 году.

Согласно данным ЕГРЮЛ, генеральным директором «Акстроя» выступает Зейрали Байтаров. Он также руководит компанией «Акфен», которая является крупным калининградским застройщиком.

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