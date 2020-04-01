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1 апреля 2020, 09:15
Рубрика: За рубежом
Метки: БРАЗИЛИЯ
Отрасль: Электроэнергетика
Независимый системный оператор Бразилии ONS подтвердил снижение нагрузки в национальной объединенной энергосистеме (Sistema Interligado Nacional, SIN) в связи с эпидемией коронавируса, повлиявшей на потребление электроэнергии в стране.
По данным ONS, по состоянию на 23 марта 2020 г. за последние четыре дня среднесуточные показатели потребления электроэнергии по сравнению с теми же днями предыдущей недели снизились:
Падение потребления привело к снижению выработки ГЭС (на долю ГЭС приходится около 70% производимой электроэнергии) в двух объединенных энергосистемах – Юго-Восточного и Центрально-Западного (Sudeste/Centro-Oeste) регионов и Южного (Sul) региона. Такая ситуация способствовала восстановлению запасов гидроресурсов в водохранилищах ОЭС Sudeste/Centro-Oeste и поддержанию запасов гидроресурсов в ОЭС Sul.
Официальный сайт ONS
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