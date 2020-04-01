Независимый системный оператор Бразилии ONS подтвердил снижение нагрузки в национальной объединенной энергосистеме (Sistema Interligado Nacional, SIN) в связи с эпидемией коронавируса, повлиявшей на потребление электроэнергии в стране.

По данным ONS, по состоянию на 23 марта 2020 г. за последние четыре дня среднесуточные показатели потребления электроэнергии по сравнению с теми же днями предыдущей недели снизились:

в четверг 19 марта – на 1 717 МВт, т.е. на 2,3% ниже, чем 12 марта;

в пятницу 20 марта – на 4 450 МВт, т.е. на 6% ниже, чем 13 марта;

в субботу 21 марта – на 5 869 МВт, т.е. на 8,6% ниже, чем 14 марта;

в воскресенье 22 марта – на 5 509 МВт, т.е. на 9% ниже, чем 15 марта.

Падение потребления привело к снижению выработки ГЭС (на долю ГЭС приходится около 70% производимой электроэнергии) в двух объединенных энергосистемах – Юго-Восточного и Центрально-Западного (Sudeste/Centro-Oeste) регионов и Южного (Sul) региона. Такая ситуация способствовала восстановлению запасов гидроресурсов в водохранилищах ОЭС Sudeste/Centro-Oeste и поддержанию запасов гидроресурсов в ОЭС Sul.

Официальный сайт ONS