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За рубежом

Бразильский системный оператор зафиксировал снижение нагрузки в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в стране

Бразильский системный оператор зафиксировал снижение нагрузки в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в стране

1 апреля 2020, 09:15
Рубрика: За рубежом
Метки: БРАЗИЛИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Независимый системный оператор Бразилии ONS подтвердил снижение нагрузки в национальной объединенной энергосистеме (Sistema Interligado Nacional, SIN) в связи с эпидемией коронавируса, повлиявшей на потребление электроэнергии в стране.

По данным ONS, по состоянию на 23 марта 2020 г. за последние четыре дня среднесуточные показатели потребления электроэнергии по сравнению с теми же днями предыдущей недели снизились:

  • в четверг 19 марта – на 1 717 МВт, т.е. на 2,3% ниже, чем 12 марта;
  • в пятницу 20 марта – на 4 450 МВт, т.е. на 6% ниже, чем 13 марта; 
  • в субботу 21 марта – на 5 869 МВт, т.е. на 8,6% ниже, чем 14 марта; 
  • в воскресенье 22 марта – на 5 509 МВт, т.е. на 9% ниже, чем 15 марта.

Падение потребления привело к снижению выработки ГЭС (на долю ГЭС приходится около 70% производимой электроэнергии) в двух объединенных энергосистемах – Юго-Восточного и Центрально-Западного (Sudeste/Centro-Oeste) регионов и Южного (Sul) региона. Такая ситуация способствовала восстановлению запасов гидроресурсов в водохранилищах ОЭС Sudeste/Centro-Oeste и поддержанию запасов гидроресурсов в ОЭС Sul.

Официальный сайт ONS

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