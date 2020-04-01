Энергетики оперативно устраняют аварийные повреждения

В период угрозы распространения коронавирусной инфекции информирование населения о повседневной работе энергетиков является особо важной задачей. Ведь ГУП РК «Крымэнерго» относится к предприятиям жизнеобеспечения, и его аварийные бригады продолжают работать круглосуточно.

Во вторник 31 марта съемочная группа телеканала «Вести Крым» («Россия 1») вместе с работниками Симферопольского городского РЭС выехала на устранение аварийного повреждения на улице Стахановцев.

– В связи с особым режимом работы, введенным с целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) ГУП РК «Крымэнерго» отменило все плановые работы, которые требуют обесточивания жилых домов. Мы работаем только по аварийным заявкам, – рассказал журналистам мастер СГРЭС Алексей Цверкун. – Поступило сообщение от потребителя об отсутствии электроснабжения по улице Стахановцев. Причиной отключения стало окисление нулевого провода. Справились быстро, уже через полчаса люди были с электроэнергией.

За время работы поступили новые заявки, и оперативно-выездная бригада выехала к следующему месту повреждения линии электропередачи.

Стоит отметить, что энергетики строго соблюдают все требования Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции.

Электромонтеры во время работы соблюдают масочный режим, а также стремятся по возможности исключить контакты с потребителями, выясняют все подробности в телефонном режиме.

– Энергетики прилагают все усилия для обеспечения надежной и непрерывной работы электросетевого комплекса ГУП РК «Крымэнерго» в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции. Наши первоочередные задачи сегодня – качественное электроснабжение потребителей и сохранение здоровья работников, – подчеркнул первый заместитель генерального директора предприятия – технический директор Андрей Цурканенко. – В связи с тем, что эта неделя объявлена Президентом Российской Федерации нерабочей (с сохранением заработной платы), большая часть персонала ГУП РК «Крымэнерго» находится дома. Ежедневно и круглосуточно работают только технические специалисты (аварийные бригады РЭС, ВЭС, МЭС, КГС, ремонтные бригады, диспетчеры и т.д.), а также операторы горячей линии, то есть, работники, которые обеспечивают непрерывность работы предприятия.

Видеосюжет о работе энергетиков можно посмотреть по ссылке.