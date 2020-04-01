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Инновации (разработки)

Компания Draka выпускает оптические кабели самого малого диаметра с 24 волокнами в центральной трубке

Компания Draka выпускает оптические кабели самого малого диаметра с 24 волокнами в центральной трубке

1 апреля 2020, 09:00
Рубрика: Инновации
Метки: Prysmian
Отрасль: Кабельная промышленность 

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Prysmian Group коренным образом переработала конструкцию волоконно-оптических кабелей серии Draka E- Series, составляющих часть кабельной системы Draka UC Connect. Оптические кабели с центральной трубкой, в которой расположены до 24 волокон, теперь выпускаются с уменьшенными на 20% диаметрами, что делает их самыми тонкими кабелями в своём классе. Кабели серии Draka E-Series также являются единственными неметаллическими кабелями с гелевым заполнением трубок, которые соответствуют классам пожаробезопасности Cca & B2ca CPR. Трубки с гидрофобным заполнением в виде гелей обеспечивают надёжную внутреннюю и внешнюю блокировку от проникновения воды и повышенные прочность и стойкость к воздействию механических факторов и эффектов окружающей среды.

Во время прокладки процесс затягивания оптических кабелей может увеличить натяжение и нагрузку на оптические волокна, что в конечном итоге приведёт к сокращению их эксплуатационного ресурса. Для того чтобы облегчить процесс прокладки и повысить его надёжность, компания Prysmian удвоила прочность на растяжение всех конструкций кабелей серии E-Series. Предел прочности на растяжение конструкций кабелей с металлической бронёй увеличен с 1000 Н до 3000 Н, а конструкций кабелей с гелевым заполнением трубок и неметаллической бронёй – с 1500 Н до 3000 Н.

Управляющий службой сбыта в Великобритании г-н Мартин Эштон (Martin Ashton) объяснил, что проведенная модернизация осуществлена в рамках программы по обеспечению высокого класса безопасности кабельных систем UC Connect при полной поддержке Prysmian Group, которая продолжает инвестировать значительные средства в научные исследования и разработки кабельных систем Draka UC Connect и в передовые производственные технологии.

Ассортимент кабельных продуктов Draka E-Series включает волоконно-оптические кабели внутреннего и наружного использования, с неметаллической и металлической бронёй и центральной трубкой с числом волокон до 24. Все кабели отвечают требованиям стандартов ISO 118011, EN 50173-1:2002, IEC 60794-1, TIA GR20, ICEA 640 и ICEA 696.

Кабельные продукты Draka UC Connect доступны через партнёров-дистрибьюторов: Comms Centre, Comtec, Dunasfern и Precision Cables.

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