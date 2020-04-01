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Модернизация

На энергоблоке № 2 Белорусской АЭС началась подача напряжения на собственные нужды

31 марта 2020 года в 19:20 была поставлена под напряжение по проектной схеме первая секция 10 кВ энергоблока № 2 Белорусской АЭС (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик — Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом»). 

Начало подачи напряжения по штатной схеме является одним из ключевых событий на этапе сооружения каждого атомного энергоблока.

В течение первых 72 часов беспрерывной тестовой эксплуатации специалисты проверят работоспособность всех четырех секций 10 кВ системы электроснабжения нормальной эксплуатации (20ВВА, 20ВВВ, 20ВВС и 20ВВD). После подтверждения их соответствия проектным характеристикам электроэнергию от данного оборудования можно будет подавать на другие объекты блока.

«Подключение строящегося энергоблока к штатной схеме энергоснабжения будет проходить поэтапно, - пояснил суть предстоящих событий директор по строительству Белорусской АЭС АО ИК «АСЭ» Алексей Кононенко. – Вначале напряжением будут обеспечены системы электроснабжения нормальной эксплуатации, а затем оно будет распределяться по системам электроснабжения каналов систем безопасности и далее на потребители реакторного отделения, машинного зала и других объектов».

Обеспечение блока электроэнергией по штатной схеме позволит специалистам приступить к полномасштабным пусконаладочным работам. 

«Правильно спланированная программа поэтапной подачи напряжения на необходимые системы электроснабжения, системы контроля и управления даст возможность развернуть пусконаладочные работы на технологических системах и оборудовании и обеспечить готовность блока к этапу ГИ и ЦП, запланированному на конец этого года», – отметил вице-президент АО ИК «АСЭ», руководитель проекта сооружения Белорусской АЭС Виталий Полянин.

 

Источник: Департамент коммуникаций АО ИК «АСЭ»

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