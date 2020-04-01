РусГидро заключило договоры на поставку гидротурбин и гидрогенераторов для строящихся в Карачаево-Черкесской Республике Красногорских малых ГЭС. Поставщики определены по итогам закупочных процедур.



Четыре гидрогенератора мощностью по 12,45 МВт будут изготовлены в Пермском крае на заводе «Электротяжмаш-Привод». Четыре гидротурбины поворотно-лопастного типа будут изготовлены на заводе «Фойт Гидро» в г. Балаково Саратовской области. Гидросиловое оборудование Красногорских МГЭС создается с учетом последних достижений в области энергетического машиностроения и будет характеризоваться высокой эффективностью и экологичностью.



Строительство Красногорских МГЭС на реке Кубань, начатое в июне 2019 года, ведется в соответствии с графиком. В настоящее время устроена перемычка правобережного котлована, в которой будут возводиться сооружения Красногорской МГЭС-1 и Красногорской МГЭС-2, в т. ч. водосброс, завершается устройство буросекущих свай, которые обеспечат водонепроницаемость перемычки. Эта технология уже ранее применялась при строительстве Нижне-Бурейской ГЭС и Зарамагской ГЭС-1 и продемонстрировала высокую эффективность. В осушенной части котлована начаты работы по разработке скального грунта в основании будущих сооружений ГЭС.



Реализуемый РусГидро гидроэнергетический проект предусматривает строительство на реке Кубань ниже действующей Зеленчукской ГЭС-ГАЭС двух малых гидроэлектростанций: Красногорских МГЭС-1 и МГЭС-2. Мощность каждой малой ГЭС составит 24,9 МВт, среднегодовая выработка электроэнергии – 83,8 млн кВт·ч.



Ввод новых гидроэлектростанций в эксплуатацию намечен на 2021–2022 гг.



Новые гидроэлектростанции будут не только вырабатывать электроэнергию, но и выравнивать в своем водохранилище колебания уровня воды, которые возникают при изменении режимов работы Зеленчукской ГЭС-ГАЭС. Это позволит снять сезонные ограничения мощности Зеленчукской ГЭС-ГАЭС, составляющие около 70 МВт, и обеспечит благоприятные условия для водопользователей ниже по течению, включая водозаборные сооружения Большого Ставропольского канала. В результате работы Красногорских МГЭС будет оптимизирован водный режим Кубани, что даст возможность увеличить выработку электроэнергии на существующих станциях Каскада Кубанских ГЭС на 230 млн кВт·ч ежегодно.



Красногорские малые ГЭС прошли конкурсный отбор инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии с заключением договоров о предоставлении мощности, что обеспечивает окупаемость их строительства.