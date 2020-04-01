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Почти 70 компаний войдут в список системообразующих предприятий Якутии

Власти Якутии планируют включить 69 крупнейших компаний в республиканский список системообразующих предприятий, сообщил ТАСС в среду председатель правительства Якутии Владимир Солодов.

Президент России Владимир Путин 30 марта поручил сформировать в каждом регионе список системно значимых предприятий и отраслей. Будет проводиться мониторинг их экономического состояния, решать возникающие проблемы будут в ручном режиме, чтобы обеспечить работу в период пандемии коронавируса.

"Республиканский список системообразующих предприятий уже составлен и был утвержден еще до начала кризисных явлений. Исходя из текущих условий, мы актуализировали его, на этой неделе новая версия будет утверждена. В список войдут 69 крупнейших предприятий, в основном, предприятия добывающей промышленности, транспортного, агропромышленного комплекса и те предприятия, которые обеспечивают жизнедеятельность республики", - сказал Солодов.

Среди них - унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)", АО "Водоканал", Якутская топливно-энергетическая компания, "Сахатранснефтегаз", "Саханефтегазсбыт", Ленское объединенное речное пароходство, "Теплоэнергосервис", "Якутоптторг", нефтяная компания "Туймаада-нефть", "Якутцемент" и другие. Кроме того, Якутия направила свои предложения по включению в федеральный перечень ключевых республиканских предприятий двух организаций - угледобывающей компании "Колмар" и основного авиаперевозчика республики авиакомпанию "Якутия".

Солодов отметил, что ведется постоянный мониторинг финансового положения системообразующих предприятий. "Исходя из того, какие отрасли экономики сейчас наиболее подвержены риску, разрабатываем секторальные меры поддержки. Меры касаются отсрочки платежей, дополнительных государственных гарантий, также рассматриваем возможность субсидирования в случае разворачивания более серьезного сценария", - добавил он.

Фото: Якутское производственное объединение "Якутцемент" © Юрий Смитюк/ТАСС

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Компания: ТАСС

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