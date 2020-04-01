Поликлиника с разноцветным фасадом появится в районе Солнцево

Согласован дизайн-проект поликлиники на 750 посещений в смену на западе столицы, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Здание площадью около 10 тыс. кв. метров построят на пересечении улиц Волынская и Авиаторов в районе Солнцево. Проектировщик – АО «МАХПИ имени академика Полянского», заказчик – ООО «СтройСистема».

«Городские власти под руководством мэра Сергея Собянина уделяют особое внимание развитию системы здравоохранения, особенно в сложившейся ситуации. Эта поликлиника – качественный пример нового медицинского учреждения, полностью отвечающего современным требованиям. Ее смогут посещать и взрослые, и дети», – сказал Сергей Кузнецов.

Поликлиника будет состоять из двух пятиэтажных отделений, соединенных трехэтажной зоной вестибюлей и зон отдыха. Помещения для детей и взрослых разделят друг от друга: у них будут отдельные входы и выходы, лестницы и лифты.

Внешне здание также делится на три части согласно внутреннему зонированию. Эту форму разнообразят выступающими блоками лестниц и высокими проемами переходной зоны. Фасады облицуют разноцветными панелями, ритмично и контрастно подчеркивающими разные объемы здания.