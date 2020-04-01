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Модернизация

Солнечная станция Т Плюс мощностью 30 МВт начала выработку электроэнергии

Сегодня солнечная станция «Сатурн», возведенная ПАО «Т Плюс» в Светлинском районе Оренбургской области, начала работать на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ).

На станции мощностью 30 мегаватт установлено около 82 тысяч двусторонних фотоэлектрических модулей мощностью от 315 до 410 ватт. Для Т Плюс это первый опыт использования технологии двусторонних солнечных панелей. По сравнению с односторонними, двусторонние гетероструктурные модули вырабатывают до 30% больше электроэнергии за свой жизненный цикл.

Пуско-наладочные работы начались в марте 2020 года. Объект успешно прошёл все необходимые испытания и аттестации и был квалифицирован в качестве субъекта оптового рынка электроэнергии. По оценке НП «Совет рынка», уровень локализации (процент использования оборудования российского производства) гелиостанции «Сатурн» составляет 88%.

На сегодняшний день в рамках программы развития возобновляемой энергетики «Солнечная система» Т Плюс реализовало проекты на 4 площадках общей мощностью 190 МВт, включая «Сатурн». До 2022 года компания планирует ввести в строй еще 25 МВт «зеленой» генерации – объект «Сатурн-2».

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Компания: ПАО "Т Плюс"

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