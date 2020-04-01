На Старомарьевской СЭС в промышленную эксплуатацию введены семь очередей строительства. Станция вышла на полную мощность и официально стала крупнейшей на территории Российской Федерации солнечной электростанцией, построенной в рамках договора поставки мощностей. Общая мощность объекта альтернативной генерации составила 100 МВт.

Ежегодно Старомарьевская СЭС сможет выдавать в единую энергетическую систему страны более 150 миллионов кВт*ч электроэнергии. Такой объём выработки обеспечат 349560 фотоэлектрических модулей, расположенных на площади порядка 50 гектаров.

— Строительство солнечной электростанции «Старомарьевская» —это важный для региона инвестиционный проект. Помимо многомилионных налоговых отчислений в консолидированный бюджет, Ставрополье также получит уникальный опыт эксплуатации подобных объектов возобновляемой энергетики, который можно использовать при реализации других проектов в сфере солнечной генерации. С учетом большого количества солнечных дней во многих районах Ставрополья, Правительство края совместно с инвесторами прорабатывает возможность использования подходящих по условиям земель под строительство новых СЭС, — прокомментировал министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Виталий Шульженко.

Объём инвестиций в строительство СЭС «Старомарьевская» превысил 14 миллиардов рублей. Благодаря реализации проекта было создано 12 новых высокопроизводительных рабочих мест для инженерных сотрудников, а также рабочие места для обслуживающего персонала. В строительстве объекта было задействовано порядка 320 человек. С момента ввода в эксплуатацию первой очереди Старомарьевской СЭС количество выработанной энергии превысило 47 миллионов кВт*ч.