Крайне высокочастотные сигналы увеличили скорость передачи данных до 10 Тб/сек. Это намного выше скорости, с которой существующие каналы могут передавать данные, говорится в исследовании ученых из Американского института физики, опубликованном в журнале Applied Physics Letters.

Исследователи использовали ту же технологию, которая позволяет высокочастотным сигналам проходить по обычным телефонным линиям. Для этого они использовали устройство с двумя проводами, идущими параллельно внутри оболочки большого диаметра.

Затем исследователи создали сетку размером 13 на 13 мм для вывода каждого возможного входного условия, в результате чего была получена матрица канала 169 на 169, которая обеспечивает полную характеристику волноводного канала.

После этого ученые отправили чрезвычайно высокочастотные сигналы в 200 ГГц через пару медных проводов. В результате им удалось увеличить скорость передачи данных до 10 Тб/сек — это значительно больше, чем способны передавать существующие канал.

В работе отмечается, что такая скорость передачи данных пока доступно только на небольших расстояниях, но в будущем ученые планируют доработать систему для работы с большими дистанциями.