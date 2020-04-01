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Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

Приглашаем к работе в новых рабочих группах Исследовательских комитетов СИГРЭ B2 и D1/A2

Приглашаем к работе в новых рабочих группах Исследовательских комитетов СИГРЭ B2 и D1/A2

1 апреля 2020, 11:15
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, НИК A2, НИК B2, НИК D1
Отрасль: Электроэнергетика 

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ТК РНК СИГРЭ информирует:

1. О создании в рамках исследовательских комитетов (SC):

B2 - новой рабочей группы (WG) TOR-WG B2.78_Use of High Temperature Conductors in New Overhead Line Design;

B2 - новой рабочей группы (WG) TOR-WG B2.79_Enhancing Overhead Line Rating Prediction by Improving Weather Parameters Measurements;

D1/A2 - новой совместной рабочей группы (JWG) TOR-JWG D1_A2.77_Liquid Tests for Electrical Equipment.

2. С общей информацией, формами и образцами документов, необходимых для принятия решения о членстве в WGs, можно ознакомиться по ссылке.

3. Количество членов WGs от одной страны ограничено и составляет 1 эксперт от страны, имеющий опыт работы + 1 эксперт-представитель молодежной аудитории специалистов.

4. С контактными данными Представителей РНК СИГРЭ в соответствующих SCs, которым необходимо направить подготовленные документы, можно ознакомиться в таблице по ссылке.

5. Контактные данные Председателей и Секретарей соответствующих SCs, которым Представитель РНК СИГРЭ, после согласования с ТК РНК СИГРЭ, передаст подготовленные кандидатами документы:

SC B2 Chairperson: Herbert LUGSCHITZ, herbert.lugschitz@apg.at

SC B2 Secretary: Wolfgang TROPPAUER, wolfgang.troppauer@mosdorfer.com

SC D1 Chairperson: Ralf PIETSCH, R.Pietsch@highvolt.com

SC D1 Secretary: Johannes SEILER, johannes.seiler@siemens.com

Окончательное решение о принятии кандидатов в качестве членов WGs будет приниматься Председателями соответствующих исследовательских комитетов (SCs) СИГРЭ, о котором будет сообщено по эл. почте кандидата.

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