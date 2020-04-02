В телеграм-канале Ассоциации "Электрокабель" появилась информация о запуске оперативного отраслевого Антикризисного Штаба кабельной отрасли. На вчерашней онлайн-трансляции вице-президент Ассоциации "Электрокабель" Максим Третьяков рассказал о плане создания подобного штаба. Сегодня опубликован документ с подробностями. В частности, основной платформой для сбора станет сервис видеоконференций Zoom (https://zoom.us). Сейчас идет формирование оперативного штаба и компании-члены АЭК должны определить ответственных сотрудников на предприятиях.

Штаб займется вопросами консолидации информации и поддержке предприятий в кризисных условиях, в частности, работе с региональными и местными органами власти. На данный момент АЭК объединяет более 75% ресурсов кабельной отрасли. Общая численность работников, задействованных на кабельных производствах превышает 40 тысяч.человек.

Руководство Ассоциации «Электрокабель» приняло решение о создании отраслевого Антикризисного Штаба. Главная задача Штаба - организация устойчивых каналов взаимодействия между органами власти всех уровней и кабельными предприятиями в целях формирования мер поддержки кабельной отрасли, оперативный обмен и консолидация информации о ситуации на кабельных предприятиях. К работе в Антикризисном Штабе приглашаются все неравнодушные, активные и ответственные представители отрасли.

Портал RusCable.Ru публикует полный текст письма Ассоциации "Электрокабель", разосланного в адрес компаний-членов для формирования оперативного штаба

Уважаемые Коллеги, Руководители предприятий!

Разворачивающийся в экономике России кризис, как реакции на мировую пандемию, заставляет нас забыть о междоусобных распрях, взаимных обидах, мелочных претензиях и сплотиться вокруг нашего отраслевого союза перед лицом новых беспрецедентных вызовов и угроз. Объединиться как союз равных, вне зависимости от размеров, возраста и авторитета наших предприятий.

Президентом Ассоциации «Электрокабель» Мещановым Г.И. принято решение о создании антикризисного штаба. Координировать работу отраслевого штаба поручено вице-президенту АЭК Третьякову М.В. Оперативной задачей штаба является организация устойчивых каналов взаимодействия с федеральными и региональными органами власти и членами АЭК в целях формирования консолидированной позиции по необходимым мерам поддержки для их последующего рассмотрения Правительством Российской Федерации, а также оказание информационно-консультационных поддержки в сложившихся условиях. Также АЭК окажет посильную помощь в коммуникации с региональными властями по запросу предприятий.

Важнейшими направлениями работы штаба также являются создание централизованного источника информации о действующих в настоящее время ограничениях для производства и реализации кабельно-проводниковой продукции, а также выработка типовых рекомендаций для бизнеса по действиям в сложившейся неблагоприятной экономической обстановке. В связи с этим просим вас направлять в Ассоциацию ваши вопросы о проблемах экономического, административного и хозяйственного плана, которые возникли в связи с кризисными обстоятельствами, а также о мерах поддержки, которые необходимы для предотвращения или снижения уровня негативных последствий, и информацию о ситуации на ваших предприятиях.

В целях оперативного взаимодействия с вашим предприятием просим определить ответственного и полномочного сотрудника для работы в антикризисном штабе, которая будет проходит в режиме видеоконференций и электронной переписки средствами мессенджера ZOOM (https://zoom.us). Информацию об указанном сотруднике с адресом его электронной почты прошу направить по адресу safety@elektrokabel.ru, или info@elektrokabel.ru.