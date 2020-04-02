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Контракты

Дорога к новому ЛДС: стало известно, кому достался многомиллионный контракт в Новосибирске

Дорога к новому ЛДС: стало известно, кому достался многомиллионный контракт в Новосибирске

2 апреля 2020, 12:00
Рубрика: Контракты
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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В Новосибирске выбрали подрядчика для строительства дороги к новому ЛДС; стоимость контракта 113,3 миллиона рублей.

Власти Новосибирска определились с подрядчиком, который будет строить дорогу к новому ЛДС. Им стала новосибирская компания АО «Сибгмс» («Сибгидромехстрой»), которая специализируется на гидромеханизации.

Как говорится в конкурсной документации, работы включают в себя разработку руслового притрассового карьера строительного песка гидромеханизированным способом с укладкой грунта в штабель для строительства дороги от пляжа «Наутилус» вдоль территории ледовой арены с заездом на дамбу Октябрьского моста в Кировском и Ленинском районах.

Максимальная стоимость контракта – 113,3 млн рублей. Работы будут вестись в сжатые сроки – с апреля по июль 2020 года.

Напомним, 1 апреля губернатор выделил Новосибирску 490 миллионов рублей на строительство дорог к новому ЛДС.

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