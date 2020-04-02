В зоне особого внимания энергетиков компании «Россети Урал» более 980 предприятий, занимающихся производством сельскохозяйственной продукции и продовольствия на территории Урала и Прикамья.



Отметим, что на территории Челябинской области концентрируется основное количество таких производств. Предприятия продовольственного сектора обеспечивают не только потребности жителей Южного Урала, но снабжают продукцией другие российские регионы. На территории Челябинской области под контролем специалистов «Россети Урал» находится электроснабжение компаний-производителей муки и макаронных изделий – ОАО «Макфа», ОАО «Комбинат хлебопродуктов им. Григоровича», ЗАО «Злак». По объему производства ОАО «Макфа» занимает первое место в России, входит в первую пятерку крупнейших мировых производителей макаронных изделий. В регионе работают площадки крупнейших российских агрохолдингов: «Ариант», «Равис», «Чебаркульская птица», «СИТНО», «Птицефабрика Челябинская», «Здоровая Ферма», «Дубровский». Лидер производства молочных продуктов – группа компаний «Российское молоко» базируется в нескольких городах Челябинской области.

Все структурные подразделения «Россети Урал» строго соблюдают поручения Главы группы компаний «Россети» Павла Ливинского по обеспечению надежного энергоснабжению ключевых инфраструктурных объектов регионов присутствия.

Напомним, по распоряжению Президента Российской Федерации Владимира Путина с 30 марта по 5 апреля для профилактики распространения короновирусной инфекции в стране объявлена нерабочая неделя. В зоне ответственности компании «Россети Урал» согласно единым требованиям ПАО «Россети» с 12:00 28.03.2020 и до 06:00 06.04.2020 введен режим технологической «тишины».

Перед предстоящими нерабочими днями в соответствии с указаниями Главы электросетевого комплекса Павла Ливинского был проведен анализ надежности схем электроснабжения и внеплановые осмотры объектов электросетевой инфраструктуры с целью выявления и оперативного устранения дефектов и недостатков.

Под личным контролем руководителей региональных подразделений ПАО «Россети» находится обеспечение персонала необходимыми средствами защиты, дезинфекции и профилактики.

Отметим, что на территории компании «Россети Урал» в нерабочие дни в оперативной готовности находятся аварийно-восстановительные бригады и оперативно-диспетчерский персонал. Ежедневно на рабочих местах находится почти 800 человек производственного персонала. Во всех производственных подразделениях уральского подразделения ПАО «Россети» организовано круглосуточное дежурство руководства, инженерного и производственного блоков, предусмотрена четкая схема работы аварийно-восстановительных бригад в случае необходимости.