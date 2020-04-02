В период нерабочей недели, объявленной в стране для профилактики распространения вирусной инфекции по распоряжению Президента Российской Федерации Владимира Путина с 30 марта по 5 апреля, компания «Россети Волга (бренд ПАО «МРСК Волги») продолжает обеспечивать надежное электроснабжение потребителей 7 регионов ПФО.



На производстве остается более 2600 волжских энергетиков ПАО «Россети». В компании «Россети Волга» продолжается дежурство диспетчерских и технических служб, оперативного и ремонтного персонала. Дежурные бригады располагают всей необходимой техникой, материалами и оборудованием, проверены и находятся в полной готовности резервные источники электроснабжения. Весь персонал, остающийся на рабочих местах, полностью обеспечен защитными и профилактическими средствами.

Производственные подразделения компании «Россети Волга» продолжают выполнять указания Главы ПАО «Россети» Павла Ливинского по обеспечению регионов надежным и бесперебойным электроснабжением. Особое внимание энергетиков направлено не только на объекты жизнеобеспечения, транспорта и связи, но также на предприятия пищевой промышленности.

Так, на территории зоны эксплуатационной ответственности «Россети Волга» работает порядка 2,3 тыс. предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Перед производителями и переработчиками поставлена задача по бесперебойному обеспечению продуктами питания торговых сетей и продуктовых магазинов. Энергетики, в свою очередь, вносят вклад в обеспечение продовольственной безопасности и социальной стабильности в период борьбы с распространением острых респираторных заболеваний.



Для оперативной связи с энергетиками в компании «Россети Волга» круглосуточно работают телефоны контакт-центра 8-800-220-0-220, 8-800-775-16-42 (звонок бесплатный).



Также доступны единые федеральные онлайн-сервисы Группы компаний ПАО «Россети»: портал электросетевых услуг https://портал-тп.рф, мобильное приложение группы компаний «Россети», портал «Светлая страна» https://светлаястрана.рф.