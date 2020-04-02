На портале RusCable.Ru размещена новая статья: «Разработка ГОСТ Р на кабельные ПВХ пластикаты. Необходимые изменения в методах испытаний. Предложения и комментарии». В большом научно-техническом материале под авторством Николаева Виктора Геннадьевича, кандидата технических наук, рассматривается проблематика необходимости изменения методов испытания при создании нового документа по стандартизации выпуска кабельных ПВХ пластикатов. Виктор Николаев является автором множества научных трудов и патентов. Он широко известен в кабельной и химической промышленностях как профессионал своего дела, и знаком большинству завсегдатаев кабельного Форума RusCable.Ru под псевдонимом «НикПВХ».

Автор статьи рассматривает существующие предпосылки, а также недостатки действующего, но давно устаревшего ГОСТ 5960-72. В тексте также подробно разбираются основные задачи, преследуемые в разработке нового ГОСТ Р и дается анализ необходимых изменений в сравнительной таблице.

Ключевые аспекты, подлежащие корректировкам, включают, но не ограничиваются:

количество посторонних включений,

удельное объемное электрическое сопротивление,

прочность при разрыве,

относительное удлинение при разрыве,

светостойкость,

горючесть и многие другие параметры.

По каждому из них автор дает подробное объяснение – о том почему необходимо изменять методы испытаний и каким образом.

Автор утверждает о необходимости гармонизации отечественных методов испытаний с требованиями международных и европейских стандартов, отмечая, что результатом этого станет рост экспортной направленности российской химической и кабельной продукции.

Напоминаем, что в конце 2019 года, Ассоциация «Электрокабель» объявила о старте комплекса работ совместно с ОАО «ВНИИКП» и ТК 46 по созданию нового национального стандарта ГОСТ Р «Пластикаты поливинилхлоридные пониженной пожарной опасности для электрических кабелей. Технические условия». Официальное вступление в силу документа намечено на первый квартал 2021 года. Подробная информация об этом событии была оглашена в ходе второго заседания рабочей группы по борьбе с фальсификатом в области полимерных материалов и пожаробезопасных кабелей Ассоциации «Электрокабель», прошедшего 12 декабря 2019 года в Москве.

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