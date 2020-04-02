НСУД или Национальная система управления данными – важный элемент и неотъемлемая часть цифрового государственного управления нашей страны. Аналитический центр как центр компетенций по управлению данными активно участвует в работе над ее созданием.

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«За годы всеобщей информатизации в более чем 25 тысячах информационных систем государство накопило огромные массивы данных, которые не связаны друг с другом, задублированы, зачастую неактуальны или вовсе не востребованы. Сделать их достоверными, полными, непротиворечивыми, сопоставимыми, доступными и защищенными, превратить данные в актив государственного управления – важная задача Национальной системы управления данными (НСУД)», - рассказал начальник Управления методологического сопровождения работы с данными Аналитического центра Александр Малахов.

Для этого предстоит разработать единые требования к управлению данными, обеспечить их юридическую значимость, создать и наладить процессы управления и обеспечить информационное взаимодействие всех участников, подчеркнул эксперт.

НСУД – часть федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», напомнил он. Над ее созданием работают Президиум Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности, Минкомсвязь России, Минэкономиразвития России и Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации.

Создание НСУД пройдет через несколько этапов от разработки методологии управления различными типами государственных данных до эксперимента по управлению государственными данными и внедрения системы.