В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году продолжится работа по освещению дорог в населенных пунктах Псковской области. В адресный перечень попали деревни Псковского и Палкинского районов, сообщили Псковскому агентству информации в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Светильники установят на пешеходных переходах, автобусных остановках, кольцевых пересечениях, локальных пересечениях и примыканиях. В Палкинском районе элементы освещения появятся на автомобильной дороге «Псков – Кислово - Палкино» в деревнях Лещихино (на 21 км), Полены (на 27 км), Слопыгино (на 28 км), Бадухино (на 29 км) и Дудниково (на 32 км). В Псковском районе осветят участки автодороги «Псков - Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино - Краколье» в деревнях Великие поле (на 25 км) и Амосово (на 8 км). Фонари также установят на повороте на деревню Кусва на первом километре дороги «Родина - Наволок» и в самом населенном пункте, на втором километре дороги «Заровенье - Кусва».

Сумма контракта составила более 3 млн рублей. Подрядная организация начнет с обрезки крон деревьев, затем установит железобетонные опоры, смонтирует электрический кабель освещения и уличные светильники со светодиодными лампами.

В ближайшее время будет объявлен еще один аукцион на выполнение работ по установке элементов освещения с начальной максимальной ценой контракта около 2,5 млн рублей.