АО «Стерион», созданное при участии Госкорпорации «Росатом», заключило контракт с компанией «Дельрус» на стерилизацию более 58 млн. медицинских масок.

«Дельрус» осуществляет поставки стерильных масок в российские медицинские учреждения. Необходимость в стерилизации масок до их использования обусловлена тем, что внутренние поверхности маски контактируют со слизистыми оболочками человека.

По словам генерального директора Госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачёва, стерилизация с использованием радиационных технологий обеспечивает гарантированную безопасность обработанных медицинских изделий, что особенно важно в условиях нынешней пандемии.

На оборудовании АО «Стерион» уже обработана первая партия продукции в количестве 92 тыс. масок. Предприятие экстренно переведено c двухсменного на трехсменный (круглосуточный) режим работы, что позволит обрабатывать до 10 млн масок в неделю.

Как сообщает генеральный директор интегратора Госкорпорации «Росатом» в области радиационных технологий в медицине и промышленности АО «Русатом Хэлскеа» Александр Шибанов, в ближайшие дни к работе по стерилизации подключится АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» (входит в контур управления АО «Русатом Хэлскеа»), на базе которого планируется стерилизовать до 3 млн масок в неделю. «Также к работе уже привлечены и другие предприятия, занимающиеся стерилизацией медицинских изделий», - добавил он.

Для справки:

АО «Стерион» - оператор специализированного центра санитарной обработки. Было создано Госкорпорацией «Росатом» совместно с частным инвестором в феврале 2016 года. Входит в контур управления АО «Русатом Хэлскеа» (интегратор Росатома в области радиационных технологий в медицине и промышленности). Предприятие расположено в г. Лыткарино (Московская обл.) на производственной площадке одного из научно-исследовательских институтов Госкорпорации «Росатом» - АО «НИИП». Оказывает услуги по стерилизации продукции медицинского назначения. Центр работает на оборудовании, произведенном предприятиями, входящими в структуру Госкорпорации «Росатом». В качестве основного технологического оборудования используется линейный ускоритель электронов УЭЛ 10-10 с энергией 10 МэВ мощностью 10 кВт. Стерилизация осуществляется воздействием пучка ускоренных электронов на обрабатываемую продукцию, загруженную на специальный конвейер. Данный метод позволяет безопасно проводить стерилизацию, не распаковывать продукцию, ранее упакованную производителями в картонную транспортную тару. Технические характеристики ускорителя позволяют стерилизовать различную продукцию медицинского назначения с показателями стерильности до 10-6. В центре стерилизуют перевязочные материалы, вату, одноразовое белье и другую продукцию.

Источник: Пресс-служба АО «Русатом Хэлскеа»