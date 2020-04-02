В рамках реализации Национального плана по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, подписанного Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, Минпромторг России организовал доставку и распределение гуманитарной помощи, предоставленной Китаем в соответствии с договоренностями лидеров двух стран. Доставка осуществлена силами ВКС России.

Груз общим весом 26 тонн включает в себя медицинские маски, респираторы, защитные костюмы, одноразовые перчатки, бахилы и инфракрасные термометры. Полученные медицинские изделия и средства индивидуальной защиты будут направлены для дальнейшего распределения в ФГБУ «Национальный медико-хирургический Центр имени Н.И. Пирогова» Минздрава России.

Ранее Россия также оказала гуманитарную помощь Китаю в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. Так, 9 февраля в китайский город Ухань был направлен гуманитарный груз общим весом более 23 тонн. В состав груза входили медицинские препараты и средства индивидуальной защиты для жителей Китая.

Выступая на экстренном саммите «Большой двадцатки», посвященном вопросам противодействия распространению коронавируса, Президент России подчеркнул, что мы не можем позволить себе поступить по принципу «каждый за себя». И, действительно, Россия оказывает помощь странам, в настоящее время наиболее страдающим от распространения коронавируса

- отметил Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

По словам главы Минпромторга России, еще в феврале, когда «полыхал» Китай, Россия пришла на помощь китайскому народу, оперативно направив гуманитарную помощь. А уже в марте в аналогичной по драматизму ситуации оказалась Италия — и вновь отреагировали на призыв о помощи.

Сегодня - это США. При этом, как подчеркнул Президент, мы, конечно же, рассчитываем на встречную поддержку этих стран, если так случится, что окажемся в схожей ситуации. Именно в этом, на мой взгляд, ценность итогов недавно прошедшего Саммита G-20 - договоренность выступать единым фронтом в борьбе с пандемией

- подчеркнул Министр.

По его словам, порой раздаются мнения, что мы идем на такие шаги в ущерб себе, своим внутренним потребностям.

Мол, собственные запасы недостаточны, производственные возможности ограничены. Это не так. Наша система здравоохранения сегодня обеспечена по всей основной номенклатуре. С точки зрения темпов внутреннего производства, по отдельным позициям уже сейчас имеется профицит, который мы в том числе готовы направлять на помощь наиболее нуждающимся. Параллельно уверенно наращиваем наши производственные возможности по самым востребованным позициям

- сказал Денис Мантуров.

Кроме того, глава Минпромторга России подчеркнул, что современная промышленность не может существовать вне международной кооперации. Это в том числе относится и к производству СИЗов, антисептиков и медоборудования.

Так, для производства дезинфектантов мы частично закупаем сырье в том же самом Китае, и это годами складывавшаяся кооперация. Для производства ИВЛ используются компоненты, которые производятся в Голландии, Италии, Швейцарии, Китае, США. И такие цепочки поставок ни в коем случае нельзя разрывать, особенно в сегодняшних условиях