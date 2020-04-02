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Контракты

РЖД прекратили реализацию инфраструктурных проектов в Иране

РЖД прекратили реализацию инфраструктурных проектов в Иране

2 апреля 2020, 10:58
Рубрика: Контракты
Метки: РЖД, ИРАН, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Транспорт 

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"Российские железные дороги" (РЖД" прекратили реализацию инфраструктурных проектов в Иране, говорится в пресс-релизе холдинга. Иранская сторона уведомлена соответствующим образом, отметили в РЖД.

В связи с этим "РЖД Интернешнл", которая отвечает за зарубежные проекты холдинга, остановила работу над проектом электрификации линии Гармсар - Инче Бурун и закрывает филиал в Тегеране.

В РЖД выразили уверенность в том, что выход из проекта не повлияет на развитие партнерских отношений российских и иранских железных дорог, осуществляемых прежде всего в сфере международной логистической деятельности, в том числе в рамках развития международного транспортного коридора "Север-Юг".

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Компания: ТАСС

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