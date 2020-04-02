"Российские железные дороги" (РЖД" прекратили реализацию инфраструктурных проектов в Иране, говорится в пресс-релизе холдинга. Иранская сторона уведомлена соответствующим образом, отметили в РЖД.

В связи с этим "РЖД Интернешнл", которая отвечает за зарубежные проекты холдинга, остановила работу над проектом электрификации линии Гармсар - Инче Бурун и закрывает филиал в Тегеране.

В РЖД выразили уверенность в том, что выход из проекта не повлияет на развитие партнерских отношений российских и иранских железных дорог, осуществляемых прежде всего в сфере международной логистической деятельности, в том числе в рамках развития международного транспортного коридора "Север-Юг".