ФГУП «Росморпорт» проводит открытый конкурс в электронной форме на выполнение строительных работ по объекту «Ледокол мощностью 18 МВт ледового класса Icebreaker7 для морских портов Северо-Западного (Балтийского) бассейна». Об этом говорится в материалах официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок.

Начальная (максимальная) цена контракта - 7 млрд 309 млн 900 руб. Источник финансирования - федеральный бюджет.

Согласно конкурсной документации, победитель конкурса должен выполнить работы, предусмотренные предметом контракта в соответствии с материалами концептуального (эскизного) проекта судна и проектной документацией судна в постройке линейного дизель-электрического ледокола проекта 21900М проекта 21900М2.

Срок подачи заявок истекает 28 апреля 2020 года.

Место выполнения работ: определяется по итогам открытого конкурса. Место передачи судна: у причала верфи. Срок завершения работ: 10 декабря 2024 года.

Напомним, в 2019 году ФГУП «Росморпорт» заключило контракт на строительство до 2024 года аналогичного ледокола с ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» на сумму 7,54 млрд руб.

Новый ледокол проекта 21900М2 планируется построить на основе проекта 21900М и эскизного проекта ледокола, разработанного АО КБ «Вымпел» за счет собственных средства ФГУП «Росморпорт» с учетом современных международных конвенционных требований, в том числе по снижению вредных выбросов судовых двигателей. Ледовый класс нового судна будет повышен до уровня Icebreaker7.

Технические характеристики: длина наибольшая – 119,8 м; ширина наибольшая – 27,5 м; осадка – 8,5 м; скорость хода – 17 узловВодоизмещение – 14 300 тонн; мощность на винтах – 18 МВт; класс судна: КМ Icebreaker7 [2] AUT1-ICS FF2 EPP ECO BWM HELIDECK Special purpose ship.