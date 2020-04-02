Завершена установка нового элегазового коммутационного оборудования 330 кВ на узловом центре питания Курской области – подстанции 330 кВ «Курская». Общая стоимость работ превысила 141 млн рублей. В результате проекта повышена стабильность схемы выдачи мощности одной из крупнейших электростанций России – Курской АЭС, надежность энергообеспечения объектов нефтепровода «Дружба» и газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород».

Четыре воздушных выключателя на открытом распределительном устройстве (ОРУ) 330 кВ заменены на современные элегазовые аналоги.

Электрические выключатели являются одним видов основного коммутационного оборудования подстанций. Они предназначены для разрыва электрической цепи и гашения возникающей при этом дуги. Элегазовые выключатели обладают целым рядом преимуществ перед воздушными: они более надежны в эксплуатации, управляются в автоматическом режиме, не требуют наличия воздухоприготовительной установки. Срок их службы составляет 30 лет.

Мощность подстанции 330 кВ «Курская» составляет 400 МВА. Наряду с подстанциями 750 кВ «Металлургическая», 330 кВ «Южная» и «Железногорская» она обеспечивает передачу электроэнергии Курской АЭС, которая входит первую четверку равных по мощности атомных станций страны и является важнейшим узлом Единой энергетической системы России.